ID3-Tags setzen: MP3-Editor Yate für Mac erscheint in Version 6.0

Über kostenfreie und quelloffenen Möglichkeiten, wie ihr die ID3-Tags eure MP3s am Mac korrigieren, bearbeiten und setzen könnt, haben wir in den zurückliegenden Jahren immer mal wieder berichtet.

TheTagger, ein brauchbarer Tag-Editor

Brauchbare Kandidaten sind etwa der schlichte Tagger, der Namensvetter TheTagger und der der iTunes-Kompagnon Tune-Instructor. Zudem steht eine runderneuerte Mac-Version des Windows-Klassikers MP3Tag in den Startlöchern.

Und, nicht zu vergessen: MusicBrainz Picard – ein Freeware-Download der Anfangs etwas kompliziert zu bedienen ist, mit etwas Übung aber weitgehend automatisch arbeitet und selbst komplett namenlose MP3s taggen kann.

…doch Yate kann einfach mehr

Wer all diese Angebote schon ausprobiert hat und immer wieder von fehlenden Funktionen bei der Verwaltung der eigenen MP3-Sammlung aufgehalten wurden, der sollte sich mit Yate auseinandersetzen.

Der Download gehört ebenfalls zu den Werkzeugen, die die ID3-Tags eurer MP3s korrigieren, bearbeiten und setzen können, im direkten Vergleich mit der Konkurrenz aber so viele Funktionen wie keine andere Mac-App mitbringt.

Am besten ihr macht einen Abstecher in die Feature-Übersicht des Entwicklers und euch anschließend mit der kostenlosen Trial-Version vertraut. Fühlt ihr euch in der Anwendung dann schon etwas sicherer, schaut euch die Actions an, die dabei helfen wiederkehrende Aktionen zu automatisieren. Yate kann 30 Tage kostenlos ausprobiert werden, ehe die veranschlagten $20 fällig werden – wir empfehlen euch vom Probezeitraum Gebrauch zu machen.

Zwar wirkt die App etwas altbacken, hat unförmige Icons und eine nicht wirklich intuitive Benutzeroberfläche, der gebotene Werkzeugkasten ist dann jedoch beispiellos umfangreich.

Jetzt ist Yate in Version 6.0 erschienen und tritt mit einem so üppigen Changelog an, dass TextEdit uns aus den hier abgedruckten Änderungen ein PDF-Dokument mit 13 Din-A4-Seiten erstellt hat. Trotz dem Wechsel der Versionsnummer ist die Yate-Aktualisierung für Bestandskunden kostenlos.