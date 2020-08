MP3-Tagger „MusicBrainz Picard“: Kostenlose Mac-App aktualisiert

In Zeiten allgegenwärtiger Musik-Streaming-Dienste ist die händische Pflege eigener MP3-Sammlungen in den Hintergrund getreten – kaum jemand nimmt sich noch die Zeit, um eine eigene Mediathek zu pflegen beziehungsweise in dieser aufzuräumen, CDs zu rippen und die so erstellten MP3s mit ordentlichen ID3-Tags, Covern und Liedtexten zu füttern.

Hin und wieder kommt man an der manuellen Beschriftung von Audio-Dateien jedoch nicht vorbei – sei es beim Auswerten alter Backup-Laufwerke oder beim Musik-Tausch mit Freunden, die es ihrerseits nicht so genau nehmen.

So lange wir noch auf das neue MP3Tag warten greifen wir hier für gewöhnlich zum umfangreichen Platzhirschen Yate, doch auch der seit Jahren kostenlos angebotene Mac-Download MusicBrainz Picard erweist sich hier hin und wieder als äußerst hilfreich.

MusicBrainz Picard ist vor allem ein Tipp, wenn ihr über Ordner nicht bzw. nur schlecht beschrifteter MP3s verfügt und diese mit den entsprechenden Metadaten ausstatten wollt. Die MusicBrainz-App setzt hier auf eine Shazam-ähnliche Songerkennung und ist in der Lage auch unbekannte Lieder binnen weniger Sekunden zu identifizieren und mit den entsprechenden ID3-Tags zu versehen.

Alles was ihr dazu tun müsst: Startet „MusicBrainz Picard“ füttert die App mit euren MP3-Ordnern und wählt „Lookup“. Die App zeigt euch nun die Song- bzw. CD-Informationen an und gestattet die Übernahme der Metadaten mit einem Mausklick.

Die jetzt erhältliche Version 2.4.1 kümmert sich aktuell um solide Produktpflege und räumt etliche Fehler der zuletzt veröffentlichten Versionen aus der Welt. Zudem unterstützt die App nun auch Microsofts WAVE-Format und DSDIFF-Dateien. Auf dem Mac ist die neue Ausgabe besser an den Dark-Mode des Betriebssystems angepasst.

Alle Neuerungen von Version 2.4.1 lassen sich in diesem Changelog einsehen, den Download findet ihr hier.