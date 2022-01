„One Thing“ platziert Fokus-Erinnerungen in der Menüleiste

Der Entwickler Sindre Sorhus startet direkt mit einer neuen Mac-App ins neue Jahr. One Thing ist quasi ein Mini-Merkzettel für die Menüleiste und wurde von der Theorie inspiriert, dass man im Leben fast alles erreichen kann, wenn man sich stets auf eine Sache nach der anderen konzentriert.

One Thing macht dann auch nicht mehr, als einen frei wählbaren Begriff permanent in der Mac-Menüleiste anzuzeigen. Die App stellt euch ein Feld für die Texteingabe bereit und zeigt die dort eingegebenen Buchstaben oder auch Emoji in zwei möglichen Textgrößen am oberen Bildschirmrand an.

Sorhus ist ein bekanntes Gesicht in der Entwicklerszene und hat in der Vergangenheit bereits mit Anwendungen wie Lungo oder dem HEIC Converter auf sich aufmerksam gemacht. Eine komplette Übersicht der meist kostenlos angebotenen Apps findet ihr auf der Webseite des Entwicklers.