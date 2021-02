MP3Tag für Mac: Version 1.0 landet im Mac App Store

Knappe zwei Monate nachdem der in Dresden ansässige Entwickler Florian Heidenreich die erste, native Mac-Beta seines beliebten MP3-Tag-Editors MP3Tag zum Download bereitgestellt hat, hat es die finale Version 1.0 jetzt in Apples Software-Kaufhaus geschafft und bietet sich dort nun für 21,99 Euro zum Einmalkauf an.

Der Tag-Editor richtet sich an Mac-Anwender, die noch auf lokal verwaltete MP3-Sammlungen setzen und hier gerne dafür Sorge tragen, dass diese mit richtigen Covern und passenden Meta-Daten wie Künstler, Song-Titeln, Alben-Infos und Angaben zur Track-Nummer und dem Jahr der Veröffentlichung beschriftet sind.

Metadaten von Discogs und MusicBrainz

Hier bietet MP3Tag einen umfangreichen, soliden Werkzeugkasten an, der sich sowohl auf die manuelle Bearbeitung der eigenen MP3s als auch auf die automatisch Bestückung mit Meta-Informationen versteht. Letztgenannte lassen sich von Datenbank-Diensten wie Discogs oder MusicBrainz anfordert und ersparen so das Abtippen von CD-Informationen.

MP3Tag für Mac setzt zum Einsatz mindestens macOS 10.14.6 Mojave voraus und gestattet euch das gleichzeitige Bearbeiten der MP3-Tags mehrerer Dateien. Die App kann Dateien basierend auf ihren ID3-Tags umbenennen, ist in der Lage diese über einen Assistenten zu nummerieren und bietet regelmäßigen Anwendern sogenannte Aktionsgruppen an, mit deren Hilfe Einzelaktionen zu wiederverwendbaren Workflows kombiniert werden können. Hier lässt sich etwa die Größe des Album-Covers anpassen, Tag-Felder formatieren oder doppelte Tag-Felder zusammenfassen.

Die Oberfläche der Mac-App ist Deutsch lokalisiert und lässt sich in den Einstellungen detailliert an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

MP3Tag konkurriert unter anderem mit der empfehlenswerten Mac-Freeware Squeed und dem Profi-Werkzeug Yate und bietet sich auf der Webseite des Entwicklers in einer kostenfreien 7-Tage-Testversion an.

Der heutige Start auf dem Mac dürfte vor allem ehemalige Windows-Nutzer freuen, die mit MP3Tag quasi groß geworden sind.