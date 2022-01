Apple gibt iWork-Unterricht: Pivot-Tabellen und geteilte Präsentationen

Ebenfalls im Video vorgestellt: Die nahezu unbekannte Möglichkeit geteilte Keynote-Folien in Gruppen-Präsentationen mit mehreren Vortragenden zu halten und die Kontrolle über die Präsentation in Echtzeit an die Mitwirkenden Abzugeben.

Zurück zu Numbers: Pivot-Tabellen bedienen sich bereits vorhandener Tabellen und stellen deren Daten neu Zusammen, um so andere Perspektiven auf die selbe Datenbasis zu ermöglichen und Auswertungen vorzunehmen, die in der zugrundeliegenden Tabelle nur schlecht möglich gewesen wären.

Apropos Excel: Bevor es weiter im Text geht, wollen wir euch an dieser Stelle den grandiosen Mini-Excel-Workshop „You Suck at Excel“ ans Herz legen. Das 50 Minuten kurze Video des amerikanischen Software-Entwicklers und Stack Exchange-Chefs Joel Spolsky prügelt euch mit kurzweiligem Witz eine Handvoll grundlegender Excel-Techniken rein, die schnell verstanden und umgesetzt werden können, bei vielen Anwendern aber erst gar nicht das Alltags-Radar erreichen.

