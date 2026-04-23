Netfluss für die Mac-Menüleiste: Starkes Netzwerk-Tool ausgebaut

Mit Version 2.2 setzt die Mac-Anwendung Netfluss ihre schnelle Weiterentwicklung fort. Bereits Anfang März hatten wir den Netzwerkhelfer erstmals vorgestellt. Damals überzeugte die App vor allem durch ihre Live-Anzeige von Upload- und Downloadraten sowie durch die Übersicht besonders aktiver Anwendungen direkt in der Menüleiste.

Mit Version 2 kamen vor kurzem Statistikfunktionen, ein integrierter Geschwindigkeitstest und zusätzliche Werkzeuge wie ein DNS-Wechsler hinzu.

Statistiken, DNS-Switcher, Router-Infos

Die aktuelle Version 2.2 konzentriert sich nun stärker auf die Bedienung. Das Einstellungsfenster wurde grundlegend neu aufgebaut und in mehrere klar voneinander getrennte Bereiche gegliedert. Statt einer langen Liste finden sich die Optionen jetzt in Kategorien wie Allgemein, Netzwerkadapter, Statistiken, Darstellung, DNS und Router. Dadurch lassen sich Funktionen wie die Router-Anbindung oder das Verhalten einzelner Schnittstellen schneller finden und gezielt anpassen.

Gerade bei einer Anwendung, die im Hintergrund läuft und viele technische Informationen verarbeitet, sorgt diese Aufteilung für eine bessere Orientierung. Nutzer können gezielter entscheiden, welche Daten erfasst werden und wie diese angezeigt werden sollen.

Parallel dazu hat der Entwickler an zahlreichen technischen Details gearbeitet. Die Erfassung von Netzwerkdaten wurde überarbeitet, um fehlerhafte Summen zu vermeiden, die etwa durch ungenaue Zählerstände einzelner Schnittstellen entstehen können. Auch die Statistikansicht wurde an mehreren Stellen angepasst, unter anderem bei der Auswahl von Zeiträumen.

Empfehlenswerte Mac-Freeware

Erweitert wurde zudem die Unterstützung für Router. Neben bereits integrierten Systemen wie FritzBox, UniFi und OpenWrt wird nun auch OPNsense berücksichtigt. Die entsprechenden Einstellungen sind im neu strukturierten Router-Bereich gebündelt.

In der Vergangenheit haben wir bereits mehrere Anwendungen vorgestellt, die den aktuellen Datendurchsatz in der Menüleiste anzeigen. Diese konzentrierten sich jedoch meist auf einfache Live-Werte und boten nur wenige Zusatzfunktionen. Netfluss geht hier deutlich weiter und kombiniert die Anzeige mit umfangreichen Auswertungen, Zusatzwerkzeugen und Integrationen.

Dass die Anwendung zudem als Open-Source-Projekt kostenfrei bereitgestellt wird, ist die Kirsche auf dem Kuchen. In unserem Mac-Alltag hat sich Netfluss als stabiler Helfer etabliert, dessen Einsatz wir nur empfehlen können.