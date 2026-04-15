Geheimtipp Netfluss: Version 2 bringt Statistiken und Speedtest

Die Mac-Anwendung NetFluss, die wir Anfang März als schlanken Helfer für Netzwerkdaten vorgestellt haben, liegt jetzt in Version 2 vor. Im Mittelpunkt der neuen Version stehen vor allem erweiterte Auswertungen und zusätzliche Werkzeuge direkt aus der Menüleiste.

Bereits zur ersten Berücksichtigung hat uns die quelloffene und gänzlich kostenfreie Anwendung durch die Anzeige von Upload- und Downloadraten sowie die Übersicht aktiver Programme überezugt. Daran hält auch Version 2 fest, ergänzt die Echtzeitdaten nun aber um eine längerfristige Perspektive.

Neue Statistik-Ansicht für längere Zeiträume

Neu ist ein eigenes Statistikfenster, das den Datenverkehr über verschiedene Zeiträume hinweg darstellt. Nutzer können zwischen einer Stunde, einem Tag, einer Woche, einem Monat und einem Jahr wechseln. Damit lässt sich nachvollziehen, wie sich die Netzwerknutzung im Alltag entwickelt hat.

Die Darstellung kombiniert Zeitverläufe für Upload und Download mit einer Übersicht der aktivsten Netzwerkadapter und Anwendungen. So wird sichtbar, welche Programme über längere Zeit besonders viele Daten übertragen haben. Die Erfassung dieser Werte ist optional und standardmäßig deaktiviert. Wer keine Historie benötigt, kann weiterhin ausschließlich die Live-Anzeige nutzen.

Auch im Detail wurden bestehende Funktionen überarbeitet. Die Berechnung des Gesamtverkehrs berücksichtigt nun VPN- und Tunnelverbindungen genauer, sodass die angezeigten Werte präziser ausfallen.

Speedtest direkt aus der Menüleiste

Eine weitere Ergänzung ist ein integrierter Geschwindigkeitstest. Dieser lässt sich direkt über das Kontextmenü der Menüleiste starten und greift auf externe Messdienste zurück. Die Ergebnisse werden in einem eigenen Fenster angezeigt und umfassen Downloadrate, Uploadrate, Latenz sowie Informationen zum verwendeten Server.

Jeder Test wird lokal gespeichert und kann später verglichen werden. Dadurch entsteht eine kleine Verlaufshistorie, die etwa Schwankungen der Internetverbindung sichtbar macht.

DNS-Wechsler, Integration für FritzBox & UniFi

Neben den großen Neuerungen hat der Entwickler auch an vielen kleineren Punkten gearbeitet. Dazu zählen neue Icon-Varianten für die Menüleiste, ein überarbeitetes Verhalten von Popups an Bildschirmrändern sowie eine bessere Energieeffizienz. Bereits in den Versionen nach unserer letzten Besprechung wurden zudem Funktionen wie ein DNS-Wechsler, Router-Integration für FritzBox, UniFi und OpenWrt sowie umfangreiche Anpassungsoptionen für die Anzeige ergänzt.

NetFluss bleibt weiterhin als Open-Source-Projekt verfügbar und kann über GitHub geladen werden. Die Anwendung setzt macOS Ventura oder neuer voraus.