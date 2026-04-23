Hohe Paketmengen mit wirtschaftlichen Folgen
Einzelhandels-Studie: Milliardenverluste durch Temu und Shein
Täglich erreichen rund 460.000 Pakete der Plattformen Temu und Shein Deutschland. Auf EU-Ebene summiert sich das Sendungsvolumen auf etwa zwölf Millionen Pakete pro Tag im Jahr 2025. Dies geht aus einer aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor, die im Auftrag des Handelsverbandes Deutschland angefertigt wurde und auf die wirtschaftlichen Folgen des Billig-Booms eingeht.
Demnach entgehen der deutschen Wirtschaft jährlich rund 2,4 Milliarden Euro an Wertschöpfung. Besonders betroffen ist der Einzelhandel, der allein Einbußen von etwa 1,3 Milliarden Euro verzeichnet. Neben den direkten Umsatzeffekten spielen auch strukturelle Nachteile eine Rolle, da Anbieter aus der EU strengeren Kontrollen und regulatorischen Anforderungen unterliegen.
ifun.de hatte bereits Ende März über geplante Änderungen im EU-Zollrecht berichtet. Demnach sollen Einfuhren von Kleinpaketen aus Nicht-EU-Staaten künftig stärker reguliert werden. Vorgesehen ist unter anderem eine pauschale Zollgebühr von drei Euro für Sendungen unterhalb eines Warenwerts von 150 Euro, die bereits ab Juli greifen soll. Weitere Gebühren und strengere Vorgaben für Plattformen sollen spätestens ab November folgen.
Forderungen nach schärferen Maßnahmen
Der Handelsverband sieht die Ursache vor allem in ungleichen Wettbewerbsbedingungen. Laut Studie halten sich die genannten Plattformen häufig nicht an bestehende EU-Vorgaben. Dazu zählen unter anderem Produktstandards, Sicherheitsanforderungen und steuerliche Regelungen. Produkte gelangen so in den europäischen Markt, ohne die gleichen Prüfprozesse zu durchlaufen wie Waren lokaler Händler.
Die Folgen gehen über Umsatzeinbußen hinaus. Bund, Länder und Kommunen verlieren laut Berechnungen jährlich rund 429 Millionen Euro an Steuereinnahmen. Gleichzeitig sind mehr als 40.000 Arbeitsplätze betroffen, davon über 28.000 im Einzelhandel.
Die bereits angekündigte Reform des EU-Zollrechts könnte hier ansetzen. Künftig sollen Onlineplattformen, die Waren aus Drittstaaten vermitteln, rechtlich stärker in die Verantwortung genommen werden. Sie sollen als Importeure gelten und verpflichtet werden, Abgaben abzuführen sowie die Einhaltung europäischer Vorschriften sicherzustellen.
Vor diesem Hintergrund fordert der Verband ein stärkeres Eingreifen der Politik. Diskutiert werden unter anderem intensivere Zollkontrollen sowie klare Zuständigkeiten innerhalb der EU, um Regelverstöße wirksamer zu verfolgen.
endlich … aber wird wohl nicht kommen – die EU schützt alle aber nicht ihre Bürger.
Astreine Stammtischthese, Bravo.
Was bringt dem Einzelhandel die Steuer? Nichts, der Staat gleich seine Verluste aus und der Arbeiter verliert dennoch seinen Job. Somit wieder weniger Einkommen da, welches ausgegeben werden könnte, also wird noch mehr billig eingekauft. Diese Abwärtsspirale wird so sicher nicht gestoppt.
Meiner Meinung nach ist das die Antwort der Käufer auf die ständig steigenden Preise, auch verursacht weil viele Händler fürs Durchreichen der Ware, unverschämte Aufschläge gemacht hatten.
Direkt beim Hersteller die gleiche oder ähnliche Qualität zu erhalten, zu einem besseren Preis, das ist der Kick den sich die Käufer holen. Besser als ein schlechtes Gefühl, wieder Zuviel gezahlt zu haben.
Das ist wohl der größte Dünnsinn …
Wie kommst du zu so einer Aussage, was meinst du damit, kannst du mir ein paar Bespiele nennen?
Es wird alles teuerer und warum sollte man dann nicht dort einkaufen wo es am günstigsten ist.
Weil das ein Schrottladen ist und man sowas nicht unterstützen sollte aus Prinzip. Ganz zu schweigen von dem durch die Welt rumgeschicke.
von den Arbeitsbedingungen mal abgesehen…
aber wenn Konsumenten ihr Gewissen vergessen haben und billiges fordern… bei Sale, Prozentschlachten usw. setzt halt das Hirn leider aus – und das ist nachgewiesen.
Es gibt Szenarien wo man genau diesen „Schrott“ aber will bzw. dieser für eben diesen Preis ausreicht. Du denkst doch nicht ernsthaft, dass Dinge wie Türstopper aus Plastik in unserem Einzelhandel weniger Schrott sind als von Temu. Du zahlst da nur 10x so viel. Ist jetzt nur eines von vielen Beispielen, es gibt halt Produkte, wo man Wert auf eine gute Qualität legt und da auch bereit ist mehr auszugeben & Produkte, die nur bis zu einem gewissen Grad funktionieren müssen & genau diesen Bereich bedient Temu. Keiner kauft sich da Werkzeug, Smartphones und Co. und würde da eine hohe oder gute Qualität erwarten.
Im ersten Impuls würde ich dieser Denkweise gerne zustimmen. Wenn ich länger darüber nachdenke, welche langfristigen Auswirkungen das hat, dann doch eher nicht. Das, was da volkswirtschaftlich verloren geht, ist im Grunde genommen eine Katastrophe.
Weil die Qualität eben auch Mist ist…
… und nicht wenige Kunststoff-Artikel Giftstoffe enthalten.
Achso, dann sind die in China produzierten Handys von Apple also auch Schrott?
Deutschland hat den Anschluss verloren, sowohl die Politische Führung als auch die voreingenommene arrogante Denkweise in Deutschland sind die Ursache dafür.
Auf der einen Seite findet man die Durchsetzung der Forderungen der Gewerkschaften nach höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen super, auf der anderen Seite fliegt man mit Low Budget Carriern und kauft bei chinesischen Billigheimern.
Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Besser wäre es andersrum.
Weildas nicht günstig, sondern gesundheitsschädlicher billigster Schrott ist.
Traurig, dass die Politik da nicht umgehend reagiert hat. Hauptsache Detlef kann sich eine Powerbank für 3,17€ bestellen, die dann im Flugzeug feuer fängt und alle in Gefahr bringt.
Ganz so kurz würde ich da aber nicht greifen.
Tatsächlich findet man auch eine große Menge an Artikeln bei europäischen oder zumindest hier ansässigen Unternehmen z.B. Amazon wieder einfach nur teurer, ob die dann alle TüV geprüft und getestet sind wage ich stark zu bezweifeln. Es verdient sich einfach nur jemand hier eine goldene Nase bei 300% Aufschlag.
Dennoch muss diese Flut reguliert werden nur dann eben ganz und nicht halb…
Ob die von AEG gebrandete, aus dem gleichen Herstellerland kommende, 3x teurere Powerbank da wirklich besser ist?
Ja!!! weil sie nicht die gleiche ist bloss weil sie in China hergestellt wird1
Nur beschweren ist einfach ! Warum gibt es solche Angebote nicht in Europa? Dann wäre das Problem gelöst. Gibt es nicht also kauft man da wo es es gibt. So einfach ist das! Und Qualität ist auch nicht schlecht.
Die Qualität ist Glückssache!
Weil man in Europa nicht für 2 Euro/Stunde arbeiten geht (aus verständlichen Gründen).
Weil du nicht für ~0,20€-1,20€ Lohn/Stunde arbeitest.
Das System (Wirtschaft und Staat) hier bis vor einigen Jahren ganz gut funktioniert hat und deshalb z.B. die Straße zu deinem Haus/Wohnung asphaltiert ist und du frisches Trinkwasser bekommst… usw….
Leider ist das System in vielerlei Hinsicht in Schieflage gekommen…
Ja, aber jemand der im Lager Schrauben sortiert braucht keine 15€/h verdienen. DAS alleine ist der Grund wieso die letzten Jahre alles den Bach runter geht. Der Mindestlohn der SPD. Die Antwort wieso Dinge woanders funktionieren, aber nicht in Deutschland hast du dir gerade selbst gegeben.
+100
Warum arbeitest du nicht für 3,-€ am Tag, soviel besser als ein Chinese bist du sicherlich auch nicht, die liefern ja anscheinend die gleiche Qualität als Arbeiter wie du aber haltt viel billiger!!!
Ich finde es spannend, AliExpress wird in diesem Zusammenhang nie erwähnt?
Und warum nicht?
Ich bin heilfroh, in der EU zu leben, dem modernsten – aber auch komplexesten – gesellschaftspolitischen Konstrukt der Welt. Nur leider ist die EU zu schnell gewachsen und hat noch Nachholbedarf. Dass vieles noch nicht einheitlich (oder gar nicht) geregelt/reguliert ist, spielt anderen leider in die Hände. Die nutzen unsere Wachstumsschmerzen rücksichtslos aus.
Bei Temu und Shein habe ich noch nie bestellt. Wird auch nicht passieren.
Haha, die Deutschen Gutmenschen beschweren sich wieder einmal über Wettbewerb…
Tja, einfach mal 30 Sekunden drüber nachdenken, wie der „Export-Weltmeister“ bzw. die gesamte EU über Jahrzehnte die lokalen Märkte z.B. in Afrika mit voller Absicht zerstört hat. Euer Wohlstand basierte schon immer auf Ausbeutung… Frankreich schreibt einiger Ländern sogar immer noch vor welche Währung sie wann und wie nutzen dürfen, Stichwort CFA.
Anderes widerliches Beispiel: billigste und höchst subventionierte Tomaten in Dosen aus der EU verhageln den afrikanischen Bauern die Preise, so dass sie in ihrer Heimat aufgeben müssen, dann fliehen und heute unter sklavenähnlichen Bedingungen in Italien wieder Tomaten ernten.
Tja, nicht so toll wenn man nicht mehr an der Spitze der Pyramide steht und alle anderen ausbeuten kann, gell?
Ich würde zwar nie auf die Idee kommen, irgendetwas elektronisches bei Temu zu bestellen, aber was andere Sachen angeht … so schlecht ist der Laden gar nicht. Wenn man mal die reihenweise Verarsche mit Rabatten und sonstigem Kram ignoriert, die es dann irgendwo im Kleingedruckten doch nicht gibt oder nicht so wie ursprünglich versprochen, den Kram ignoriere ich komplett.
Aber ansonsten kann man da durchaus bestellen, vor allem hab ich dort schon diverses gefunden, was es hierzulande überhaupt nicht zu kaufen gibt.
Wer billig kauft, kauft zweimal (oder dreimal). Viele Kommentare hier kann ich nicht nachvollziehen, weil es im Prinzip alles im Artikel steht. Ich arbeite in der Produktprüfung, genauer gesagt in einem elektrotechnischen Labor. Wir prüfen u. a. nach europäischen Vorgaben und Standards, damit die Hersteller letztendlich bedenkenlos ihr CE erklären können. Alleine das ist schon ein relativ großer Zeit- und Kostenfaktor den sich die Hersteller über Temu verkaufen sparen. Ich sehe das sehr kritisch, weil ich auch mitbekomme was für „Schrott“ da teilweise versucht wird auf den Markt zu bringen. Auch stelle ich mir die Frage nach der Haftung, wenn über solche Plattformen quasi der Endverbraucher zum Inverkehrbringer im EU Binnenmarkt wird.
Noch nie etwas bei den beiden bestellt, aber letztens mal klüngelkram (Schrankbeleuchtung, 14 Zoll zweitdisplay mit Ständer, Batterietester, Aufbewahrungsboxen/Taschen (Nichts für Lebensmittel) aus Interesse dort bestellt. Waren insgesamt rund 25 Artikel, davon 23 von überraschend guter Qualität und 2 halt Schrott.
Ich glaube viele Kritiker haben gar nicht auf dem Schirm, wie groß die Margen von Händlern sind, die teilweise den gleichen Kram in Asien bestellen und hier deutlich teurer verkaufen, rede nicht von Dropshipping)
Komplett richtig!
Aber letztlich muss man sich klarmachen, dass unsere Wirtschaft -und damit auch wir alle- von einer Wertschöpfung lebt.
Lass sie in dem guten Glauben, dass der Plastik-Schnickschnack auf Amazon qualitativ hochwertiger ist.
Wenn man die Sendungen Höhle der Löwen, 2 Minuten 2 Millionen anschaut, sieht man wie die Preisgestaltung hierzulande funktioniert. Herstellungskosten x, Einzelhandelspreis 10x.
Tja, viele Produkte gibt es da für sagen wir 2€, die es 1:1 auch bei Amazon zu bestellen gibt für 10€. Warum also bei einem Zwischenhändler kaufen, den ich gar nicht bräuchte? Ok, Steuern kommen noch drauf.
Ich finde es echt spannend, wie weit die Menschen denken! Merkt scheinbar niemand, dass durch die Bestellung die eigne Wirtschaft zerstören und die eigene Gesundheit riskieren.
„Lieber TK Brötchen, als zum eigenen Bäcker zu gehen“ …..
Echt? Vor Temu haben wir in Deutschland <10-20€ Artikel aus Plastik hergestellt? Das muss aber sehr lange vor der Gründung von Temu noch so gewesen sein.
Nein, aber davor haben händler die waren geprüft und dann dafür gehaftet wenn estas doch nicht richtig ist. Bei Temu und co übernimmst das du als kunde
Ich finde bei solchen Berechnungen über mutmaßlich entgangene Umsätze immer bemerkenswert, dass man einfach so annimmt, die Kunden hätten ohne Temu & Co. das gleiche Geld bei lokalen Händlern ausgegeben.
Das hätten sie nämlich in der Regel nicht, weil vor Ort alles teurer oder auch gar nicht zu bekommen ist.
+1
Da hast du recht.
Ich kann gut nachvollziehen, warum viele Leute bei AliExpress oder ähnlichen China-Shops bestellen.
Nehmen wir mal als Beispiel Armbänder für die Apple Watch: In deutschen Shops zahlt man oft zwischen 25 und 35 Euro plus Versand. Auf AliExpress bekommt man die gleichen Bänder für 1,80 bis maximal 3 Euro. Das ist schon ein enormer Preisunterschied.
Ich bin grundsätzlich bereit, bei einem deutschen Händler mehr zu bezahlen – keine Frage. Aber wenn der Preis zehnmal so hoch ist für ein 08/15 Produkt, das aus der gleichen Fabrik kommt, dann hört das Verständnis bei mir auf.
Und das betrifft ja nicht nur Armbänder. Bei vielen Artikeln – gerade auch auf Plattformen wie Amazon – findet man identische Produkte mit gleichem Herstellerlabel, die dort plötzlich das 10- bis 20-Fache kosten. Da muss man sich nicht wundern, wenn viele am Ende doch zur deutlich günstigeren Alternative greifen.
Allerdings bestelle ich sehr selten und dann nicht elektronisches.