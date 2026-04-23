Einzelhandels-Studie: Milliardenverluste durch Temu und Shein

Täglich erreichen rund 460.000 Pakete der Plattformen Temu und Shein Deutschland. Auf EU-Ebene summiert sich das Sendungsvolumen auf etwa zwölf Millionen Pakete pro Tag im Jahr 2025. Dies geht aus einer aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor, die im Auftrag des Handelsverbandes Deutschland angefertigt wurde und auf die wirtschaftlichen Folgen des Billig-Booms eingeht.

Demnach entgehen der deutschen Wirtschaft jährlich rund 2,4 Milliarden Euro an Wertschöpfung. Besonders betroffen ist der Einzelhandel, der allein Einbußen von etwa 1,3 Milliarden Euro verzeichnet. Neben den direkten Umsatzeffekten spielen auch strukturelle Nachteile eine Rolle, da Anbieter aus der EU strengeren Kontrollen und regulatorischen Anforderungen unterliegen.

ifun.de hatte bereits Ende März über geplante Änderungen im EU-Zollrecht berichtet. Demnach sollen Einfuhren von Kleinpaketen aus Nicht-EU-Staaten künftig stärker reguliert werden. Vorgesehen ist unter anderem eine pauschale Zollgebühr von drei Euro für Sendungen unterhalb eines Warenwerts von 150 Euro, die bereits ab Juli greifen soll. Weitere Gebühren und strengere Vorgaben für Plattformen sollen spätestens ab November folgen.

Forderungen nach schärferen Maßnahmen

Der Handelsverband sieht die Ursache vor allem in ungleichen Wettbewerbsbedingungen. Laut Studie halten sich die genannten Plattformen häufig nicht an bestehende EU-Vorgaben. Dazu zählen unter anderem Produktstandards, Sicherheitsanforderungen und steuerliche Regelungen. Produkte gelangen so in den europäischen Markt, ohne die gleichen Prüfprozesse zu durchlaufen wie Waren lokaler Händler.

Die Folgen gehen über Umsatzeinbußen hinaus. Bund, Länder und Kommunen verlieren laut Berechnungen jährlich rund 429 Millionen Euro an Steuereinnahmen. Gleichzeitig sind mehr als 40.000 Arbeitsplätze betroffen, davon über 28.000 im Einzelhandel.

Die bereits angekündigte Reform des EU-Zollrechts könnte hier ansetzen. Künftig sollen Onlineplattformen, die Waren aus Drittstaaten vermitteln, rechtlich stärker in die Verantwortung genommen werden. Sie sollen als Importeure gelten und verpflichtet werden, Abgaben abzuführen sowie die Einhaltung europäischer Vorschriften sicherzustellen.

Vor diesem Hintergrund fordert der Verband ein stärkeres Eingreifen der Politik. Diskutiert werden unter anderem intensivere Zollkontrollen sowie klare Zuständigkeiten innerhalb der EU, um Regelverstöße wirksamer zu verfolgen.