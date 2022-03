Für die Mac-Menüleiste: Freeware zeigt Datendurchsatz im Up- und Downstram

Der App-Entwickler Faisal Ahmed bietet mit der kostenlos erhältlichen Mac-Anwendung Scaler ein neues Menüleisten-Werkzeug an, mit dessen Hilfe sich der aktuell anliegende Datendurchsatz im Up- und Downstream im Blick behalten lässt. Das nur 4 Megabyte kleine Tool lebt in der Mac-Menüleiste und lässt sich hier sowohl in kompakten zwei Zeilen als auch in einer Zeile, dafür aber etwas breiter darstellen.

Einmal gestartet, zeigt Scaler den aktuellen Datendurchsatz und kann so mit einem Blick darüber informieren, ob manuell angestoßene Up- oder Downloads noch laufen und mit welcher Geschwindigkeit diese ausgeführt werden. Nach dem Mausklick blendet Scaler zudem eine Verlaufskurve ein, die grob über die zurückliegenden Netzwerkaktivitäten informiert.

Was der schlanken Applikation (unserer Meinung nach) allerdings fehlt ist die Zusatzinfo, welche Prozesse für die aktuelle Netzwerkauslastung verantwortlich zeichnen. Werden im System-Hinterrund macOS-Updates geladen, erneuert Spotify den Cache oder schaufelt Dropbox gerade eine neue Datei auf das System? Fragen, die bei Scaler leider unbeantwortet bleiben.

Freeware Stats deutlich umfangreicher

Hier dürfen wir an die hervorragende Freeware Stats erinnern, die nicht nur über Bandbreiten-Auslastung und die dafür verantwortlichen Prozesse informiert, sondern auch Lüfter-Drehzahlen, Logicboard- und Prozessor-Temperaturen und die Arbeitsspeicher-Nutzung in der Menüleiste Visualisieren kann.

Grundsätzlich jedoch haben wir gute Erfahrungen mit einer immer sichtbaren Datendurchsatz-Anzeige gemacht, die jederzeit schnell über den Zustand der eigenen Internetverbindung informieren kann und empfehlen dieser etwas Platz in der persönlichen Menüleiste einzuräumen. Zahlreiche Alternativen zu den beiden genannten Lösungen haben wir bereits in folgendem Artikel zusammengefasst: