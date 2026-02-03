Freeware „Net Bar“ bringt Netzwerkdaten kompakt in die Mac-Menüleiste

Kleine Helfer in der Menüleiste gehören hier auf ifun.de seit Jahren zu den empfohlenen Werkzeugen, wenn es darum geht, den aktuellen Datendurchsatz im Blick zu behalten. Solche Anzeigen helfen, kurze Internetunterbrechungen zu erkennen oder ein Gefühl für die eigene Anbindung zu bekommen, ohne dafür separate Programme öffnen zu müssen.

Mit Net Bar ist nun ein neuer, schlank gehaltener Open-Source-Kandidat verfügbar, der diesen Ansatz aufgreift und erweitert.

Net Bar zeigt den aktuellen Download- und Upload-Durchsatz direkt in der Menüleiste an. Die Darstellung bleibt bewusst kompakt und lässt sich auf Wunsch auf eingehende, ausgehende oder kombinierte Datenraten beschränken. Über einen Klick auf das Menüleistensymbol öffnet sich eine Detailansicht, die zusätzliche Informationen zum aktuellen Netzwerkzustand liefert.

Dazu zählen etwa Angaben zur verbundenen WLAN-Verbindung, zur Signalstärke oder zur gemessenen Latenz.

Mehr als nur ein Netzwerkmonitor

Über die reine Netzwerkanzeige hinaus versteht sich Net Bar als einfaches Systemmonitoring-Werkzeug. In der Übersicht lassen sich unter anderem Prozessorlast, Arbeitsspeichernutzung, freier und belegter Speicherplatz sowie der Zustand des Akkus anzeigen. Ergänzt wird dies durch Informationen zur thermischen Situation des Geräts, die Hinweise auf eine mögliche Überlastung geben können. Alle Werte werden fortlaufend aktualisiert und sind ohne spürbare Verzögerung abrufbar.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Anpassbarkeit: Einzelne Bereiche können ein- oder ausgeblendet und per Drag-and-drop neu angeordnet werden. Auch Schriftgröße, Zeilenabstände und Abstände zwischen Zeichen lassen sich verändern, um die Anzeige an unterschiedliche Bildschirmauflösungen oder persönliche Vorlieben anzupassen.

Net Bar ist als Open-Source-Projekt umgesetzt und nutzt Apples aktuelle macOS-Oberflächenframeworks. Da die Anwendung nicht mit einem kostenpflichtigen Entwicklerzertifikat signiert ist, kann macOS beim ersten Start eine Warnung anzeigen, hier hilft dann die Freigabe der App über die Systemeinstellungen.