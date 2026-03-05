Geheimtipp Netfluss: Freie Mac-App zeigt Netzwerkinfos und Aktivität

Eine neue Open-Source-Anwendung für macOS will einen schnellen Überblick über die aktuelle Netzwerknutzung auf dem Mac liefern. Die in Deutschland entwickelte App Netfluss richtet sich an Nutzer, die Upload- und Downloadraten sowie die aktivsten Programme direkt in der Menüleiste verfolgen möchten.

Die Anwendung wurde in Apples Programmiersprache Swift entwickelt und konzentriert sich ausschließlich auf Netzwerkdaten. Netfluss läuft dauerhaft im Hintergrund und blendet aktuelle Datenraten sowie weitere Verbindungsinformationen ein, ohne dass separate Systemwerkzeuge geöffnet werden müssen.

Netzwerkdaten und aktive Anwendungen im Blick

Netfluss zeigt in Echtzeit an, wie viele Daten über die vorhandenen Netzwerkadapter übertragen werden. Dies Machen viele Apps, Netfluss punktet jedoch mit der Berücksichtigung aller Netzwerkschnittstellen. Dazu zählen sowohl WLAN als auch kabelgebundene Verbindungen. Zusätzlich listet die Anwendung Programme auf, die aktuell besonders viel Bandbreite nutzen.

Damit soll sich etwa erkennen lassen, ob ein Download im Hintergrund läuft oder ein Programm ungewöhnlich viele Daten überträgt. Die Anzeige befindet sich direkt in der Menüleiste. Über ein Popup lassen sich bei Bedarf weitere Details abrufen.

Eine weitere Ansicht stellt den Weg der Netzwerkverbindung grafisch dar. Sie zeigt den Datenfluss vom eigenen Mac über den Router bis zum Internet. Wenn eine VPN-Verbindung aktiv ist, kann auch deren Ausstiegspunkt inklusive Länderkennzeichnung angezeigt werden.

Zusatzinformationen zu WLAN und Verbindung

Die App bietet zudem Detailinformationen zu drahtlosen Netzwerken. Nutzer können sich etwa den verwendeten WLAN-Standard, den Funkkanal, die Kanalbreite sowie Signal- und Rauschwerte anzeigen lassen. Auch technische Angaben wie ESSID, BSSID oder die aktuelle Übertragungsrate sind abrufbar.

Die Anwendung läuft auf Macs mit macOS Ventura oder neuer. Sie kann über GitHub heruntergeladen oder über den Paketmanager Homebrew installiert werden. Der Quellcode ist öffentlich einsehbar, wodurch Entwickler Anpassungen vornehmen oder eigene Beiträge leisten können.