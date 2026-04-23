DFB.TV: Neuer Video-Streaming-Dienst für Fußballinhalte

Der Deutsche Fußball-Bund erweitert sein Medienangebot und bringt mit DFB.TV erstmals einen eigenen kostenpflichtigen Streaming-Dienst an den Start. Der Launch ist für den 22. Mai 2026 geplant, einen Tag vor dem Finale des DFB-Pokal. Ziel ist es, Inhalte aus dem deutschen Fußball zentral zu bündeln und über verschiedene Plattformen sowie eine eigene Applikation bereitzustellen.

Der Dienst soll ein breites Spektrum abdecken. Neben der Begleitung der A-Nationalmannschaften stehen auch Nachwuchsteams, Amateurwettbewerbe und weniger präsente Disziplinen im Fokus. Dazu zählen unter anderem Futsal, Beachsoccer und der ePokal. Auch die 2. Frauen-Bundesliga sowie ausgewählte Inhalte aus der 3. Liga werden Teil des Angebots sein.

Fokus auf bisher wenig sichtbare Inhalte

DFB.TV setzt auf eine Mischung aus Liveübertragungen, Zusammenfassungen und Hintergrundformaten. Neben Spielen werden auch Trainingsmethoden und Programme zur Talentförderung vorgestellt. Veranstaltungen wie Preisverleihungen oder Auslosungen ergänzen das Angebot. Hinzu kommen Rückblicke auf historische Turniere und bekannte Pokalspiele.

Ein weiterer Bestandteil sind Einblicke in den Schiedsrichterbereich sowie Beiträge zu aktuellen Entwicklungen im Verband. Damit sollen auch Themen abseits des Spielbetriebs stärker sichtbar werden. Der Dienst versteht sich als Ergänzung zu bestehenden Rechtevereinbarungen und soll keine Konkurrenz zu etablierten Übertragungspartnern darstellen.

Im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird DFB.TV keine Live-Spiele zeigen. Die Übertragungsrechte liegen in Deutschland bekanntlich bei ARD und ZDF, die im Rahmen einer Kooperation mit der Deutsche Telekom insgesamt 60 Partien live übertragen. Dazu zählen alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie die entscheidenden KO-Runden. Weitere Begegnungen werden über kostenpflichtige Angebote der Telekom verbreitet.

Über Plattformen und eigene App

Die Verbreitung von DFB.TV soll über bekannte Plattformen wie DAZN, Vodafone und Zattoo erfolgen. Zusätzlich ist eine eigene Anwendung vorgesehen, über die Nutzer den Dienst direkt abonnieren können.

Der monatliche Preis liegt bei 5,99 Euro, alternativ wird ein Jahresabo für 59,99 Euro angeboten. Auch in Österreich und der Schweiz soll das Angebot verfügbar sein. Zum Start sind unter anderem Liveübertragungen vom Finaltag der Amateure geplant. Im weiteren Verlauf soll auch die Vorbereitung der Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft 2026 begleitet werden.

