Bandwidth+, Stats und Speediness: Die Netzwerk-Performance im Blick

Eine Empfehlung die wir nach wie vor aussprechen: Sich die aktuelle Netzwerk-Geschwindigkeit in der Mac-Menüleiste anzeigen zu lassen, kann sehr hilfreich sein.

Zum einen macht euch die von vielen Drittanbieter-Applikationen angebotene Funktion darauf aufmerksam, wenn das Netz gerade ausgelastet ist und ihr euch nicht über den möglicherweise sehr langsamen Seitenaufbau im Browser wundern müsst, zum anderen informieren die kleinen Zahlen in der Mac-Menüleiste auch darüber wann laufende Downloads beziehungsweise Uploads abgeschlossen wurden (oder abgebrochen sind) und helfen im Laufe der Zeit grundsätzlich ganz gut dabei ein Verständnis für die Netzwerkaktivitäten eures Rechners zu bekommen.

Der Favorit heißt Stats

Unser Favorit hier nennt sich Stats und ist eine Freeware-App, die alles Mögliche in der Mac-Menüleiste anzeigen kann. Im Bereich Netzwerk eben auch die gerade anliegende Up- bzw. Download-Geschwindigkeit.

Bandwidth+ ist ziemlich einfach

Doch es gibt auch spezialisierte Downloads wie Bandwidth+, die nicht großartig konfiguriert werden müssen, sondern schlicht den aktuellen Datendurchsatz anzeigen. Bandwidth+ wurde gerade für den Einsatz auf Apple-Prozessoren optimiert und bietet neben dem dynamischen Bandbreiten-Check auch eine Gesamtübersicht der übertragenen Daten im aktuellen Monat an. Praktisch für Anwender, deren Anbieter einen Datendrossel vorsehen.

Speediness zeigt Performane

Neben dem Blick auf Bandbreite und Datenvolumen kann der kostenfreie und ebenfalls frisch aktualisierte Download Speediness zusätzliche einen Performance-Bericht der aktuellen Netzwerksituation erstellen und zeigt neben Up- und Downstream-Geschwindigkeit in Mbps auch den PING und die so genannte „Network Responsiveness“ an.

Diese kann lediglich die Werte Niedrig, Mittel oder Hoch besitzen, die dann folgendermaßen einzusortieren sind:

Niedrig: Falls sich ein Gerät im selben Netzwerk befindet und beispielsweise einen Film lädt oder Fotos in iCloud sichert, ist die Verbindung in einigen Apps oder Diensten möglicherweise instabil, etwa bei FaceTime-Videoanrufen oder bei Spielen.

Mittel: Wenn mehrere Geräte oder Apps auf das Netzwerk zugreifen, kommt es möglicherweise zu kurzen Pausen oder das Gerät/die App friert ein, etwa bei Audio- oder Videoanrufen in FaceTime.

Hoch: Unabhängig von der Anzahl der Geräte und Apps, die auf das Netzwerk zugreifen, sollte die Verbindung in Apps und Diensten stabil bleiben.

Speediness setzt unter der Haube auf Apples networkQuality-Test, der üblicherweise im Terminal ausgeführt wird.