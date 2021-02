Mac-Freeware: TLDraw kritzelt auf dem Bildschirm

Wir haben uns am Dienstag mit der Video-Freeware OBS Studio auseinandergesetzt und sind in diesem Artikel darauf eingegangen, wie diese dabei helfen kann, zahlreich Quellenmaterialien in einen Videostream zu verwandeln, der sich dann in Anwendungen wie Zoom und Co. als virtuelle Kamera einbinden lässt.

Praktisch: Etwa in Kombination mit OBS Studio

Ein Werkzeug, das euch bei Teamgesprächen ermöglicht nicht nur das eigene Gesicht in die Kamera zu halten, sondern auch Teile des Desktops zu zeigen sowie Bilder und Videos einzuspielen. Inhalte die sich alle auch skalieren, bewegen, über- und nebeneinander platzieren lassen und euer Video so nicht nur lebendiger sondern auch deutlich funktionaler als eine dröge Selfie-Aufnahme machen.

Für Präsentationen, Lern und Unterrichts-Situationen

Gerade in Lern und Unterrichts-Situationen benötigt man hier immer wieder auch Zeichen-Werkzeuge, mit deren Hilfe sich der Monitor-Inhalt beschriften und markieren lässt. Wir kennen bereits den Epic Pen, Presentify und ScreenNote. Mit TLDraw bietet sich nun eine neue Freeware an, die auf dem Mac das Umsetzt, was in der Fernsehbranche als Telestrator bekannt ist.

TLDraw setzt flüchtige Anmerkungen

TLDraw stellt flüchtige Zeichenwerkzeuge zur Verfügung, die schon kurz nach dem Beschriften des Monitors wieder verschwinden und so das Setzen von Anmerkungen zulassen, ohne das ganze Display zuzuschmieren.

TLDraw: Anmerkungen werden nur kurz eingeblendet

Die Mini-App verschwindet nach dem ersten Start in den Bildschirmecke links unten und blendet sich nur dann wieder ein, wenn ihr den Mauszeiger zum Bildschirmrand führt. Hier lassen sich nun Farben und Werkzeuge (Freihand-Stift, Rechteck, Pfeil, Kreis) wählen und direkt drauf los zeichnen.

TLDraw: Diese Werkzeuge sind verfügbar

Die so schnell gezeichneten Anmerkungen verschwinden in den Standardeinstellungen umgehend, können mit einem vorangegangenen Klick auf das kleine Vorhängeschloss jedoch auch dauerhaft eingeblendet werden.