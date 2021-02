Noch ein Video-Streamer: Paramount+ startet mit diesen Inhalten

Nach Apple TV+, Disney+, ESPN+ und Discovery+ bereitet sich der nächste Video-Streaming-Dienst mit einem Plus im Namen auf seinen baldigen Start vor. Am 4. März wird Paramount+ an den Start gehen und sich in einem ersten Schritt vorerst ausschließlich an amerikanische Nutzer richten, die gewillt sind mindestens 4,99 US-Dollar pro Monat auszugeben.

Ab 4. März in den USA

Für eine Monatspauschale von 9,99 Dollar soll sich Paramount+ auch gänzlich werbefrei konsumieren lassen und verspricht im Premium-Paket zudem zusätzliche Inhalte wie Nachrichten, Sport und Live-TV-Content anzubieten.

Unter der Haube tritt Paramount+ als Neuauflage des US-Streaming-Dienstes CBS All Access an. Ein Rebranding das Spekulationen hat laut werden lassen, Paramount+ würde einen Sprung über den Atlantik vorbereiten.

Paramount+ wird vornehmlich auf die Inhalte von Paramount, CBS, Comedy Central, MTV und Nickelodeon setzen und bietet in seinem Content-Announcement-PDF (Direkt-Download) eine grobe Übersicht dessen, was zahlende Paramount+-Abonnenten erwarten dürfen.

Paramount+ Star Trek Trailer

Kinofilme 30 Tage nach der Premiere

Dazu zählt das Kinofilm-Portfoio von Paramount Pictures. Ausgewählte Kinofilme sollen bereits 30-45 Tage nach ihrer Kino-Premiere auf Paramount+ gestreamt werden. Unter anderem stehen hier „A Quiet Place Part II“, „PAW PATROL: The Movie“ und „Mission: Impossible 7“, „Snake Eyes“, „Clifford the Big Red Dog“, „Top Gun: Maverick“, „Sonic the Hedgehog 2“, „Transformers 7“, „Dungeons and Dragons“ und „Scream“ in den Startlöchern.

Das restliche Lineup besteht aus Reality-Serien und Scripted Dramas, Kinderinhalten, Comedy-Serien, Musik- und Sportveranstaltungen, Dokumentationen und Nachrichten-Programmen, deren Highlights wie im Folgenden zusammenfassen.

Paramount+ startet mit diesen Inhalten

Paramount+ Originals

No Activity

Star Trek: Discovery

Star Trek: Lower Decks

Star Trek: Picard

Stephen Colbert Presents Tooning Out the News

The Good Fight

Why Women Kill

Comedy

Frasier – Frasier’s back

Grease: The Rise of the Pink Ladies

Guilty Party

Inside Amy Schumer

Reno 911! The Hunt For QAnon

The Game

The Harper House

The Weekly Show with Trevor Noah

Younger – Darren Star’s

Untitled Beavis & Butt-head Movie

Workaholics Movie

Scripted Dramas

Criminal Minds

Flashdance

Halo

Land Man

Love Story

Mayor of Kingstown

Star Trek: Strange New Worlds

The Italian Job

The Man Who Fell To Earth

The Offer

The Parallax View

Y:1883

Yellowstone Spinoff 6666

Kinderinhalte

Avatar

Dora the Explorer

iCarly

Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years

Rugrats

Star Trek: Prodigy

The Fairly Odd Parents

Reality

Big Brother Live Feeds

Dating Naked

Ink Masters

Love Island on Paramount+

Queen of the Universe

Road Rules

RuPaul’s Drag Race All Stars

The Challenge: All Stars

The Real World: Homecoming: New York

Music

Behind the Music

From Cradle to Stage

MTV’s Unplugged

Yo! MTV Raps

Sport