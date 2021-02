Flameshot: Freies Screenshot-Tool erreicht den Mac

Die für die Aufnahme und Beschriftung von Bildschirmfotos erhältliche Freeware Flameshot wird sich zukünftig auch auf dem Mac installieren und nutzen lassen. Einen ersten Eindruck davon, was das unter Linux beliebte Werkzeug fortan auch auf Apples Rechnern leisten kann, zeigt die seit wenigen Stunden erhältliche Vorabversion von Ausgabe 0.9.0.

Die jetzt erhältliche Beta der ersten offiziell unterstützten Mac-Ausgabe wartet nach dem Start in der Mac-Menüleiste auf euren Zugriff und bietet sich hier als umfangreiches Toolkit zum Anfertigen und Beschriften von Screenshots an, die anschließend direkt auf das Bild-Portal IMGUR geladen, in die Zwischenablage kopiert oder als Datei ausgegeben werden können.

In den Standard-Einstellungen färbt die App euren Bildschirm beim Auslösen schwarz ein und ruft euch dann dazu auf, den Bereich zu markieren, der als Bildschirmfoto festgehalten werden soll. Dieser lässt sich nun um eigene Texte, Pfeile, geometrische Symbole, Striche und Freihandzeichnungen ergänzen. Ein Rechtsklick zeigt ein Farbwahl-Menü an, mit dessen Hilfe ihr schnell die aktive Farbe wechseln könnt.

Animation zeigt Flameshot im Einsatz

In den umfangreichen Einstellungen der Freeware lassen sich die anzuzeigenden Werkzeuge wählen, zudem können Tastatur-Kurzbefehle definiert werden, mit denen sich beliebige Flameshot-Funktionen direkt aufrufen lassen.

Neue Aufnahme mit: Command+ALT+SHIFT+4

Ab Werk hört Flameshot auf das Tastatur-Kürzel Command+ALT+SHIFT+4 um eine neue Aufnahme zu erstellen.

Die knapp 50 MB große App richtet sich an Anwender, die Probleme beschreiben, Lern-Inhalte mit Anmerkungen versehen wollen und schnell Inhalte des eigenen Rechner-Bildschirms über Messenger, E-Mail oder Chat mit anderen Anwendern teilen möchten.

Eine Upload-Historie listet dafür alle IMGUR-Uploads mit passender URL und gestattet zudem das einfach Löschen eben jener.

Zum Download der Vorabversion bitte hier entlang.