Lasso für macOS: Ein neuer Fenster-Manager für den Mac

Lasso setzt auf ein Gittersystem, mit dessen Hilfe sich Programmfenster in beliebigen Quadranten auf dem Monitor anordnen lassen. Wie dies genau funktioniert, zeigt die Projekt-Webseite in mehreren kleinen Demo-Videos, die euch einen Blick wert sein sollten.

Rectangle besitzt eine deutsche Benutzeroberfläche, ist einfach zu konfigurieren und macht seinen Job zuverlässig. Die Anwendung rückt das gerade aktive Programmfenster auf Knopfdruck an eine bestimmte Position, lässt dieses auf eine bestimmte Größe schrumpfen beziehungsweise anwachsen und bietet so viele unterschiedliche Voreinstellungen an, dass für so ziemlich jeden Mac-Anwender die richtigen Optionen verfügbar sein sollten.

Insert

You are going to send email to