Mosaic 2.0: Solider Fenster-Manager in neuer Version

Darüber hinaus bietet die App Drag-and-Drop-Bereiche an, in die sich offene App-Fenster ziehen lassen, um hier automatisch auf Halbe- oder Viertel-Größe skaliert zu werden.

Neben der Anordnung der offenen Fenster ist Mosaic zusätzlich in der Lage die Zwischenräume zwischen den Fenstern zu beeinflussen, was für eine übersichtlichere Darstellung sorgen soll, und die Position einzelner Fenster relativ zu ihrer Ausgangsposition zu verschieben – hier mag uns gerade kein Anwendungsgebiet einfallen, doch gibt es wohl sicher einige.

Die Rectangle-App besitzt hervorragende Voreinstellungen und kann den vorhandenen Presets (wie etwa: „Fenster auf halbe Monitorgröße verkleinern“ oder „Fenster auf ein Drittel des sichtbaren Bereichs skalieren“) beliebige Tastenkürzel zuweisen, die den Aufruf der Fensteraktionen schnell in reflexhafte Tastaturanschläge übergehen lassen. Zudem ermöglicht ein sichtbares Icon in der Mac-Menüleiste den Schnellzugriff mit Maus und Trackpad.

