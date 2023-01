Die Unterzeichner des Schreibens erhöhen mit ihrem Brief nicht nur den Druck auf Apple, sondern bieten sich der Europäischen Kommission auch als Brancheninsider an, die der EU bei der Durchsetzung ihrer Forderungen gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die Musik-Streaming-Dienste Spotify und Deezer, der E-Mail-Anbieter Proton, die Pressevereinigung News Media Europe , der Europäischer Verlegerrat und weitere im App Store aktive Unternehmen und Verbände haben einen offenen Brief an die Europäische Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager formuliert und die geschäftsführende Vizepräsidentin der Europäischen Kommission dazu aufgerufen nun endlich gegen Apple vorzugehen.

Offener Brief von Spotify, Deezer und Co. Gemeinsam gegen Apple: EU soll endlich einschreiten

