Keysmith für Mac: Mausklick-Abfolgen als Tastenkürzel

Mac-Anwender sind typischerweise gerne auf der Tastatur unterwegs. Spotlight, Alfred oder Launchbar starten Applikationen auf Tastendruck, Druckaufträge werden über selbst gesetzte Tastatur-Kurzbefehle in Windeseile in PDF-Dokumente umgewandelt und markierter Text wird mit einem Anschlag der Tastatur mal eben vorgelesen.

Wer Lust hat vergibt darüber hinaus noch Finder-Tags per Tastaturkürzel und legt sich Tastatur-Kurzbefehle für das notorisch schlecht zu erreichende Teilen-Menü an.

Die ganz hartgesottenen Nerds, haben dann noch Keys in Safari und Universal Tip sowie Vimac auf dem Desktop zu laufen und benötigen Maus und Trackpad nur noch für digitale Unterschriften und Photoshop-Malereien.



Mausklicks werden aufgezeichnet…

Wenn ihr euch selbst auch in der soeben skizzierten Gruppe verortet und von bestimmten Anwendungen noch immer dazu gezwungen werdet hin und wieder zur Maus zu greifen, dann schaut euch die Keysmith-Applikation an.

Diese ist in der Lage Mausklick-Abfolgen eigene Tastatur-Kürzel zuzuweisen und kann so auch jene Handgriffe einer Tastenkombination zuweisen, für die bislang noch zwingend der Griff zum Trackpad nötig war.

…und bei Bedarf wiederholt

Um den Bau entsprechender Kurzbefehle so einfach wie möglich zu machen bringt Keysmith einen eigenes Aufnahme-Tool mit, das die Mausklick-Abfolgen während eurer Demonstration notiert und so per Tastenkürzel jederzeit wiederholen kann.

Wenn es um Klick-Events in offenen Fenstern geht, setzt Keysmith auf relative Koordinaten, etwa die Pixel-Entfernung von der rechten oberen Ecke, und ist so auch dann in der Lage Klicks recht zuverlässig auszuführen, wenn das Fenster verschoben oder in der Größe verändert wurde.

Keysmith lässt sich für bis zu 5 angelegte Macros komplett kostenlos nutzen. Wer noch mehr braucht, entfernt das Limit mit dem Kauf einer $29 teuren Lizenz.