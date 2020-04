Mac: Markierten Text auf Tastendruck vorlesen

Lasst uns ganz kurz einen Tastatur-Kurzbefehl festlegen, den ihr zukünftig dazu nutzen könnt, euch markierte Texte von MacBook oder iMac vorlesen zu lassen.

Diese können im Texteditor, im Browser oder in einem gerade offenen PDF ausgewählt sein – sobald das Tastenkürzel angeschlagen wird, liest der Mac den markierten Bereich. Eine Funktion, die beim Aufspüren von Fehlern in gerade verfassten Texten helfen kann und euch in der Küche ausgewählte Texte beim Kochen vorlesen kann.

Öffnet die Mac-Systemeinstellungen und navigiert euch nach Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Sprachausgabe. Wählt eine Systemstimme (Wir mögen Petra), eine Lesegeschwindigkeit (einen kleinen Tick rechts von „Normal“ ist angenehm) und setzt einen Haken bei „Ausgewählten Test beim Drücken einer Taste vorlesen.“

Wir haben hier noch die Tastenkombination Command+Escape festgelegt – fertig.

Wann immer nun ein Textabschnitt markiert ist, lässt sich dieser auf Knopfdruck vorlesen. Ein hilfreiches Feature, das ihr auch auf eurem Mac aktivieren und nutzen solltet.