Hell-Dunkel-Umschalter: Mini-App Nightfall in Version 3.0

Die kleine Freeware-Applikation Nightfall sitzt in der Mac-Menüleiste und bietet euch hier einen immer erreichbaren Hell-Dunkel-Umschalter an, der per Mausklick den selben Wechsel in der Farbgebung von macOS vollzieht, wie den, der auch in den Mac-Systemeinstellungen angestoßen werden kann, wenn hier im Bereich „Erscheinungsbild“ zwischen „Hell“ und „Dunkel“ gewechselt wird.

Die schon seit mehreren Jahren verfügbare Mini-Applikation ist seit dieser Woche in Ausgabe 3.0 erhältlich und bringt ein paar kleine Verbesserungen mit, die ihr euch im Volltext hier im offiziellen Release-Log des nur 2 Megabyte kleinen Downloads durchlesen könnt.

Wichtigste Neuerung: Nightfall setzt zur Umstellung der Darstellung jetzt auf private Programmierschnittstellen Apples. Dies sorgt dafür, dass die App keine Berechtigung mehr für den Sicherheitsbereich Sicherheit & Datenschutz > Datenschutz > Automation mehr von euch verlangt.

Auch per Tastaturkürzel

Zudem lässt sich Nightfall auf Wunsch nun auch vollständig aus der Mac-Menüleiste ausblenden. Eine Funktion, die sich an Anwender der Freeware richtet, die diese ausschließlich über Tastaturkürzel bedienen. Dies ist aus fast jeder Anwendung möglich, da Nightfall 3.0 nun den „Toggle Dark Mode“ genannten Dienst mitbringt, der in den Systemeinstellungen im Bereich Tastatur > Kurzbefehle > Dienste aktiviert und mit einer beliebigen Tastenkombination belegt werden kann.



Alternativen zu Nightfall gibt es wie Sand am Meer. Ebenfalls per Tastenkombination steuerbar bietet etwa die Freeware OnlySwitch einen integrierten Hell-Dunkel-Umschalter an, der ebenfalls über die Mac-Menüleiste erreicht werden kann. Zudem sei an dieser Stelle noch auf DarkModeBuddy, die Freeware Nocturnal und den von Gray gebotenen Dunkelmodus auf App-Basis verwiesen.