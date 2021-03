DarkModeBuddy: Mac-Dunkelmodus je nach Umgebungslicht

Mac-Nutzer können den systemweiten Dunkelmodus des Desktop-Betriebssystems macOS in den Systemeinstellungen konfigurieren. Im Bereich „Allgemein“ lässt sich hier zwischen Hell, Dunkel und Automatisch wählen. Die Automatik setzt dabei auf bestimmte Tageszeiten, zu denen der Mac zwischen den Erscheinungsbildern umschaltet.

Da dies in dunklen Büros und bei Schlechtwettertagen nur zu suboptimalen Ergebnissen führt, hat sich der Entwickler Guilherme Rambo an einem alternativen Umschalter versucht und das Open-Source-Projekt DarkModeBuddy geschaffen.

Wartezeit schützt vor Flickern

Bei DarkModeBuddy handelt es sich um eine Mac-Applikation, die die Werte der Umgebungslicht-Sensoren aktueller Macs ausliest und den Wechsel vom Hell- zum Dunkelmodus auslöst, wenn die Umgebungslicht-Intensität für längere Zeit unter einen festgelegten Schwellwert gefallen ist.

Diesen und die Wartezeit ehe es zum Wechsel kommen soll, könnt ihr in den Einstellungen der DarkModeBuddy-Applikation selbst festlegen. Der Download wird von Rambo als zahl-was-du-willst-Anwendung angeboten und setzt zum Einsatz mindestens macOS Catalina sowie einen Mac mit integrierten Umgebungslicht-Sensoren voraus.

Diese finden sich unter anderem in allen neuen M1-Maschinen, in aktuellen iMacs und in vielen MacBook Pro und MacBook Air-Modellen.

Viele Helfer verfügbar

DarkModeBuddy ist dabei nicht die erste Anwendung, die beim Wechsel des Erscheinungsbildes helfen möchte. Mittlerweile bieten sich knapp 10 Kandidaten an, die das Erscheinungsbild auf App-Basis, zeitgesteuert oder per Knopfdruck umschalten können. Viele davon haben wir auf ifun.de bereits vorgestellt.