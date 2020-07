Mac: Nocturnal kann jetzt auch die Touch Bar ausschalten

Die Mac-Freeware Nocturnal haben wir im Februar erstmals vorgestellt. Jetzt ist die App mit erweitertem Funktionsumfang in Version 1.1 erhältlich. Nocturnal unterstützt nun nicht nur mehrere Bildschirme, sondern erlaubt es zudem, die Touch Bar von Apple-Notebooks komplett zu deaktivieren.

Nocturnal sitzt in der Menüleiste und hält Einstellungen bereit, die ein ganzes Stück über die von Apple zur Entlastung der Augen in macOS implementierten Maßnahmen hinausgehen. Ihr könnt die Helligkeit der Darstellung und auch die Bildschirmtemperatur damit um einiges feiner anpassen.

In der aktuellen Version liefert der Entwickler zum einen die Möglichkeit nach, mithilfe seiner Anwendung mehrere Bildschirme zu kontrollieren. Zudem haben Besitzer aktueller MacBook-Modelle die Möglichkeit, ihre Touch Bar auszuschalten. Das kann besonders bei Verwendung in dunklen Umgebungen ein Segen sein, bietet Apple doch keine Möglichkeit an, die Helligkeit der Touch Bar zu kontrollieren.

An dieser Stelle weisen wir gerne nochmal auf das Preismodell von Nocturne hin. Die App kann kostenlos geladen und verwendet werden. Wer davon begeistert ist, und dem Entwickler etwas Gutes tun will, kann sich über diesen Link mit einer Spende erkenntlich zeigen.