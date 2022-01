Menüleisten-Multischalter OnlySwitch integriert Kurzbefehle

In der brandneu verfügbaren neusten Version bietet OnlySwitch nun auch die Möglichkeit, auf dem Mac erstellte Kurzbefehle in die Schalterliste zu integrieren und diese von dort aus bei Bedarf schnell auszuführen. Apple bietet die zuvor nur auf iOS-Geräten verfügbare Kurzbefehle-App ja mit macOS Monterey auch auf dem Mac an.

Mit OnlySwitch steht mittlerweile auch eine Open-Source-Alternative zu dem schon vor einiger Zeit von uns vorgestellten Menüleisten-Multifunktionsschalter One Switch zur Verfügung. Wir haben die Software erstmals vergangenen Monat erwähnt , mittlerweile liegt die Mac-Anwendung bereits in Version 1.7 vor.

Insert

You are going to send email to