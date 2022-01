De-Mail: Telekom kündigt Bestandskunden-Konten jetzt aktiv

Web.de und GMX wollen auch weiterhin auf DE-Mail setzen und bieten entsprechende Zugänge nach wie vor zur Registrierung an. Hier werden dann die üblichen Portokosten von 0,78 Euro für ein „De-Mail Einschreiben“ oder jeweils 12 Cent für die Zubuchung der Versandoptionen „Persönlich“ oder „Vertraulich“ fällig. Mit Dank an Ralf!

Auf dem 30. Chaos Communication Congress, der im Dezember 2013 in Hamburg abgehalten wurde, kritisierte der Hacker Linus Neumann das gesamte Angebot in seinem Vortrag „ Bullshit made in Germany „, den wir euch im Anschluss eingebettet haben.

