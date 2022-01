AnkerWork B600 Videobar: Webcam mit Lichtleiste jetzt im Handel

Wie die PowerConf-Modelle besitzt zudem auch die neue Videobar einen Autofokus, der nah an die Kamera gehaltene Objekte automatisch in den Fokus rück und sich wieder auf die Person vor dem Rechner konzentriert, wenn die Objekte wieder aus dem Bild verschwunden sind. Laut Amazon soll die Auslieferung der ersten Modelle bis Freitag erfolgen.

Die jüngste Neuveröffentlichung der auf die Ausstattung von Büro und Home-Office spezialisierten Anker-Marke AnkerWork erinnert in Form und Ausstattung an die Anker PowerConf C300 beziehungsweise die Anker PowerConf C302 . Beide Kameras sind mit Mikrofonen, einem automatischen Autofokus, einer Personenerkennung, 60 FPS-Aufnahmen und einer Geräuschunterdrückung ausgestattet. Während die C300 eine Auflösung von 1080p bietet, liefert die C302 ihrerseits Aufnahmen mit einer Auflösung von 2K.

Insert

You are going to send email to