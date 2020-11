Geheimtipp „eul“: Freier Systemmonitor für die Mac-Menüleiste

Der freie Systemmonitor „eul“ ist noch keine zwei Wochen alt, hat aber ein solches Tempo in der Entwicklung vorgelegt, dass seit dem Debüt der Mac-Applikation am 13. September bereits 20 Releases ausgegeben wurden, die den komplett kostenlosen Download inzwischen auf die Versionsnummer 1.4.1 gebracht haben.

Das quelloffene Projekt implementiert einen Systemmonitor, der sich grob mit Lösungen wie iStat Menus, Stats oder Menu Meter vergleichen lässt und beinahe komplett in SwiftUI geschrieben wurde. Entsprechend setzt „eul“ mindestens macOS 10.15 zur Installation voraus.

Die App, die nicht nur auf dem Code-Portal GitHub, sondern auch ganz offiziell im Mac App Store zum Download bereitsteht, zeigt nach dem Start die aktuelle Lüfter-Drehzahl an, informiert auf einen Blick über die Auslastung des Arbeitsspeichers, den Netzwerkdurchsatz (im Up- und Downstream) und die Belastung des Prozessors.

Für letztgenannten werden auch die aktiven Prozesse eingeblendet, die sich bei Bedarf Beenden und im Finder anzeigen lassen.

In den Einstellungen der Mac-Applikation lässt sich sowohl wählen, welche Komponenten in der Menüleiste angezeigt werden sollen als auch die Reihenfolge in der die Deatil-Infos nach dem Mausklick im Dropdown-Menü auftauchen.

Die Applikation kommt mit deutscher Benutzeroberfläche, kann die Temperatur auch in Grad Celsius anzeigen und setzt keine zusätzlichen Systemerweiterungen voraus, die vor dem Einsatz installiert werden Müssen. Ein Update-Check ist bereits in der Anwendung integriert.

„Eul“ bietet sich als All-In-One-Lösung mit aktiver Community an, die derzeit noch in den Kinderschuhen Steckt (längere Abstecher in die App-Einstellungen können schon mal einen Absturz auslösen) aber einen viel versprechenden Eindruck auf uns macht und euren Probelauf durchaus verdient hat.