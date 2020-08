Mac-System-Monitor Stats: Das Zeug zum täglichen Begleiter

Erstmals vorgestellt haben wir den kostenfreien System-Monitor Stats Ende Juni. Das Open Source-Projekt lässt sich irgendwo zwischen rudimentären Statusanzeigen wir Menu Meters und kommerziellen Lösungen iStatMenus verorten und informiert über viele wichtige System-Kenndaten.

Mittlerweile in Version 2.2.1 erhältlich hat, hat die fortwährend mit Aktualisierungen versehene Stats-Applikation auf unseren Systemen jetzt den Job übernommen, der bislang von iStatMenus ausgeführt wurde und informiert in der Menüleiste über den aktuellen Datendurchsatz im Up- und Downstream.

Anders als aktuell anliegende CPU-Temperaturen und Festplatten-Belegungen, haben wir die Erfahrung gemacht, dass es durchaus praktisch sein kann, den Netzwerkdurchsatz mit nur einem Blick auf die Menüleiste abschätzen zu können.

Hier wird schnell klar, ob Updates geladen werden, ein Time-Machine-Backup angelaufen ist oder die Internet-Verbindung zum Anbieter mal wieder spinnt. Diesen Job übernimmt Stats inzwischen tadellos, ohne ausfälle und Einschränkungen.

Auch sonst wirkt das Freeware-Projekt inzwischen erwachsen und bietet umfangreiche Einstellungen an, mit denen beeinflusst werden kann, welche Werte in der Menüleiste dargestellt und welche lieber ausgeblendet werden sollen.

Ab Werk versteht sich die App auf Kennzahlen zur Prozessor-Auslastung, informiert über die Belegung des Arbeitsspeichers, den Füllstand der Festplatten, kann beliebige Temperatur-Sensoren ein und Ausblenden und wie besprochen die Netzwerk-Auslastung anzeigen.

Alle gesetzten Einstellungen sorgen für die Anzeige kleiner Info-Symbole in der Menüleiste, die nach dem Mausklick jedoch den Blick auf erweiterte Statistiken gewähren und hier zusätzliche Graphen und ressourcenhungrige Prozesse anzeigen. Wir sind Fans geworden. Zum Download geht es hier entlang.