Prime Video: Watch Party erlaubt gemeinsames Streamen

Auf den Spuren der erst kürzlich von Disney+ eingeführten GroupWatch-Funktion, hat Amazons Prime Video-Abteilung heute damit begonnen seinen Nutzern ein weitgehend baugleiches Feature anzubieten. Was sich bei Disney „GroupWatch“ nennt heißt bei Amazon Watch Party und ist bis auf Weiteres nur über den Browser nicht aber über die mobilen Applikationen des Online-Händlers verfügbar.

So bietet Prime Video unter den eigenen Streaming-Angeboten jetzt einen neuen „Watch Party“-Link an, über den sich gemeinsame Streaming-Sitzungen mit Freunden und Familienangehörigen über das Internet hinweg aufbauen lassen. Statt den gemeinsamen Videokonsum auf maximal sieben Teilnehmer zu beschränken, gestattet Amazon den Aufbau von „Watch Partys“ mit bis zu 100 Teilnehmern.

Diese können sich in einem Chat-Bereich rechts neben dem laufenden Video über die spielende Inhalt austauschen. Eingeladen werden die Teilnehmer über einen speziellen Link, den der Initiator einer „Watch Party“ erstellen und im Freundeskreis verteilen muss. Im Gegensatz zu Disney+ dessen GroupWatch-Sitzungen von allen Teilnehmern gesteuert werden können, erlaubt Prime Video nur dem Host einer „Watch Party“ den Inhalt abspielen, zu pausieren und zu überspringen.

Teilnehmen an einer „Watch Party“ können alle Anwender, die einen gültigen Einladungslink und eine aktive Prime-Mitgliedschaft besitzen. Bei dem laufenden Video muss es sich zudem um einen „berechtigten Titel“ handeln, der in der Prime-Mitgliedschaft enthalten ist.

Auf Reisen oder über Ländergrenzen hinweg, lässt sich das neue Feature allerdings nicht einsetzen. So benötigen Anwender, die etwa von einem Freund in den USA zu einer „Watch Party“ eingeladen worden sind einen US-Account auf amazon.com, um auch an dieser teilzunehmen.

Amazon erklärt die Nutzung des Social Viewing-Features folgendermaßen: