Systemüberwachung in der Mac-Menüleiste: iStat Menus und Stats aktualisiert

In Vorbereitung auf die bevorstehende Veröffentlichung des neuen Mac-Betriebssystems macOS 11 Big Sur haben die Entwickler des wohl bekanntesten Tools zur Systemüberwachung, iStat Menus, ihren Download auf Version 6.5 angeboten.

Das Update erreicht Bestandskunden fast auf den Tag genau ein Jahr nach der letzten Aktualisierung und führt nicht nur ein neues App-Icon ein, sondern sorgt auch für zahlreiche Verbesserungen unter der Haube. Zu diesen zählen unter anderem:

Die Unterstützung für Petabytes in der Speicheranzeige.

Eine verbesserte Unterstützung für APFS-Platten.

Eine verbesserte Unterstützung für AirPods Pro.

Eine verbesserte Anzeige des CPU-Dropdown-Verlaufsgraphen.

Ein besserer Support für 2019- und 2020-Macs.

Darüber hinaus wurde die Einstellungsoberfläche überarbeitet und die Anzeige falscher Akku-Herstellungsdaten bei einigen portablen Macs behoben.

Wir nutzen iStat Menus in erster Linie, um uns den aktuellen Durchsatz (up- und Downstream) der aktiven Netzwerk-Verbindung anzeigen zu lassen. Ein Feature, dass schnell über Aussetzer in der Internet-Verbindung informiert und darauf aufmerksam macht wenn Dropbox, Nextcloud oder iCloud plötzlich größere Datenmengen übertragen.

Eine tolle Funktion, die ihr auch mit zahlreichen Freeware-Tools realisieren könnt, wie wir hier erklärt haben.

Freeware-Alternative Stats

Neben der kostenpflichtigen Mac-App iStat Menus steht auch die kostenlose Freeware-Alternative Stats seit wenigen Tagen in Version 2.4 zum Download bereit.

Das Update unterstütz neue Sprachen, geht beim Auslesen von Prozessor-Frequenz und -Temperatur jetzt ressourcenschonender vor und hat ein neues Lüfter-Modul eingeführt, das über die anliegende Drehzahl informiert. Version 2.4 lässt sich direkt aus dem Releases-Bereich des Code-Portals GitHub laden.