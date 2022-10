Furchtlos: Zweiter Apple Store mit gewerkschaftlicher Vertretung

Von 88 stimmberechtigten Mitarbeitern stimmten 56 dafür, sich der „Communications Workers Union of America“ (CWA) anzuschließen. Die CWA ist eine der größten Gewerkschaften in Amerika und rekrutiert ihre Mitglieder vor allem aus den Bereichen Gesundheit, Journalismus, Technologie und Telekommunikation. Die CWA war es übrigens auch, die Apple ein gewerkschaftsfeindliches Verhalten unterstellte und Cupertino vorwarf aktives „Union Busting“ zu betreiben.

Nachdem Apple Store-Mitarbeiter in Maryland bereits Mitte Juni mit der Gründung der ersten Gewerkschaftsvertretung in einem amerikanischen Apple Store Geschichte schrieben, hat sich nun auch der Store in Oklahoma City auf kollektive Verhandlungen mit dem Arbeitgeber vorbereitet.

