Gegen Gewerkschaften: Apple straft Apple-Store-Mitarbeiter ab

So hat Apple die Mitarbeiter von Apple Towson in Maryland , dem bislang einzigen Apple Store mit gewerkschaftlicher Vertretung, direkt nach Bekanntgabe der neuen Mitarbeiter-Angebote darüber informiert, dass diese von den Bildungs- und Krankenversicherungs-Benefits nicht profitieren werden.

So sollen die neuen Vorteile ausgerechnet dem Apple Store vorenthalten werden, dessen Mitarbeiter sich Mitte Juni mehrheitlich für die Einführung einer gewerkschaftlichen Vertretung ausgesprochen haben. Apple scheint hier ein Exempel statuieren zu wollen mit dem die gewerkschaftlichen Bestrebungen in der restlichen Belegschaft schon im Keim erstickt werden sollen.

