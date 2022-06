Dammbruch in den USA: Erster Apple Store stimmt für Gewerkschaft

Mitarbeitern in Maryland ist zum Ausklang der vergangenen Woche gelungen, was Apple selbst in den zurückliegenden Monaten innerhalb der USA immer aggressiver zu verhindern versucht hatte: eine erfolgreiche Abstimmung über die gewerkschaftliche Organisation in ihrer Filiale durchzuführen.

That feeling when ⁦you form the first union at Apple in America. Congrats, ⁦@acoreunion⁩!

Welcome to the Machinists Union! #1u pic.twitter.com/U7JzwXcoz7

— Machinists Union (@MachinistsUnion) June 19, 2022