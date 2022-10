Iris ID: Apple Headset soll auf Blickkontakt setzen

Jetzt meldet die Webseite The Information, dass Apples Mixed-Reality-Headset zur Nutzer-Authentifikation auf einen Iris-Scan setzen werde, etwa um Zahlungen in der virtuellen Realität zu legitimieren.

An den zuvor gemeldeten Insider-Informationen hielt man jedoch fest: Apples Software-Team sei mit den Arbeiten an einem neuen Betriebssystem für das Headset beschäftigt, das auf den Namen RealityOS hören werde – passend dazu sicherte sich Apple übrigens erst kürzlich die Wortmarken „Reality Pro“ und „Reality One“.

