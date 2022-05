Schwere Vorwürfe aus New York: Apple betreibt „Union Busting“

Dass Apple den Aufbau von Mitarbeiter-Vertretungen nicht ohne Weiteres hinnehmen würde, zeichnete sich bereits ab. Die Filialleiter der über 300 amerikanischen Apple Stores wurden von Cupertino mit Sprachregelungen und Argumentationshilfen gegen gewerkschaftliche Bestrebungen ausgestattet, die Lobby-Abteilung Apples stellte zudem Mittel für den politischen Kampf gegen die gewerkschaftliche Organisation der eigenen Belegschaft bereit.

Today @CWAUnion filed another round of ULPs against Apple Inc – this time at their World Trade Center Flagship location for interrogating workers, restricting union fliers, and holding mandatory anti-union speeches. Union-busting is disgusting @Apple. https://t.co/KXPCHl9aXI

— CODE-CWA (@CODE_CWA) May 18, 2022