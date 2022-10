Apple soll an iPad-Dock als Zubehör arbeiten

Apple wird ja aller Voraussicht nach noch in diesem Monat neue iPad-Modelle vorstellen. Ob es dabei bei neuen Varianten des iPad Pro bleibt, oder wir vielleicht schon in diesem Jahr auch ein neues Standard-iPad mit USB-C- statt Lightning-Anschluss sehen, bleibt abzuwarten. Interessant kommt in diesem Zusammenhang allerdings das Gerücht, dass Apple an einer Art Dockingstation arbeitet, mit deren Hilfe sich das iPad auch als Smarthome-Gerät verwenden lässt, vergleichbar beispielsweise mit den Echo-Show-Geräten von Amazon.

Der Bloomberg-Autor Mark Gurman heizt die Spekulationen diesbezüglich an, indem er in seinen wöchentlichen Newsletter für Abonnenten davon spricht, dass Apple das iPad enger in Smarthome-Umgebungen einbinden will und dafür auf ein ähnliches Konzept setzt wie Google mit seinem kommenden Pixel-Tablet (unsere Bilder). Google hat das Gerät noch nicht offiziell vorgestellt, aber bereits angedeutet, dass es passend dazu eine magnetische Ladestation geben wird, die sich mit einem Lautsprecher ausgestattet auch als komfortable Halterung bei der Benutzung des Geräts verwenden lässt.

Gurman zufolge hat Apple ein vergleichbares Zubehör für das iPad in Planung, mit dessen Hilfe sich das iPad dann beispielsweise zu einem Smarthome-Bildschirm oder auch Küchenhelfer praktisch und in gutem Blickwinkel positionieren lässt.