FluTooth: MacBook zugeklappt, Bluetooth ausgeschaltet

Damals, als Apple 2016 damit anfing Tastaturen in seinen MacBooks zu verbauen, die reihenweise ausfallen sollten und sowohl mit toten Tasten als auch mit solchen auf sich aufmerksam machten, die nach einem Tastendruck den gewählten Buchstaben drei oder vier mal von sich gaben, reagierte die Community mit Software.

Die Unshaky-App beobachtete auf MacBooks mit den schlechten Tastaturen deren Verhalten im Systemhintergrund und schaltete sich ein, sobald auffällige Zeichenverdopplungen erkannt wurden. Versuchte ein Mac binnen weniger Millisekunden den selben Buchstaben binnen kürzester zeit häufiger zu produzieren, griff Unshaky drosselnd ein und sorgte so dafür, dass die Tastatur noch bis zum Werkstatt-Termin halbwegs produktiv genutzt werden konnte.

Auch das kleine Dienstprogramm Unclack versucht sich um eine von vielen Anwendern als unschön empfundene Eigenart der MacBook-Tastaturen zu kümmern und deaktiviert das Mikrofon bei aktiver Tastatur-Nutzung, da dieses während laufender Videochats und Telefonate die Anschläge auf der Tastatur gerne besonders laut erfasst.

Mit FluTooth steht jetzt eine weitere Mini-Applikation zum Download bereit, die auf ein erst kürzlich wahrgenommenes Problem reagiert: das energiehungrige Bluetooth-Verhalten von macOS 12.2:

Dieses sorgt dafür, dass Besitzer portabler Macs mit einem erhöhten Akkuverbrauch zu kämpfen haben, der betroffene Maschinen mitunter über Nacht leer saugt.

FluTooth is now available to download. I’m not 100% sure yet it fixes all the battery drain issues I was having on Monterey, but so far so good.. 🤞https://t.co/BijDkd9DSZ https://t.co/TNcSsCGzvY

— Jordi Bruin (@jordibruin) February 7, 2022