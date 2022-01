Plötzlich stumm: macOS Monterey hat Probleme mit Bluetooth-Headsets

Beim Einsatz von Bluetooth-Headsets deaktiviert macOS nicht nur das Mikrofon, wenn Anwender dieses stummgeschaltet haben, sondern schaltet zusätzlich zum Input auch den Output stumm, deaktiviert also die Audiowiedergabe von Kopfhörern oder Lautsprechern. Dies macht beim Einsatz von Anwendungen wie Unclack natürlich gar keinen Sinn, verursacht die Tastatur-Nutzung beim Einsatz von Bluetooth-Headsets so doch ein vollständig stummes System.

Auf das kleine Mac-Dienstprogramm Unclack haben wir auf ifun.de kurz nach dessen Veröffentlichung hingewiesen . Der Mini-Download hat Homeoffice-Arbeiter im Blick, die dieser Tage häufiger in Videokonferenzen anzutreffen sind und kappt das am Mac ausgewählte Mikrofon, sobald deren Finger auf der Tastatur aktiv sind.

Insert

You are going to send email to