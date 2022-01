macOS 12.2: Bluetooth-Verbindungen saugen Mac-Akkus leer

macOS Monterey 12.2 hat ganz offensichtlich nicht nur seine guten Seiten. Vermehrt laufen mittlerweile Anwenderberichte nicht nur zu regelmäßig abstürzenden Apps, sondern auch zu massiv verkürzten Akku-Laufzeiten ein.

Die per Leserzuschrift und in den deutschen Apple-Support-Foren dokumentierten Probleme bezüglich der stark verkürzten Akku-Laufzeiten decken sich mit zahlreichen Problemberichten aus den USA. So leert sich der voll geladene Akku bei unterschiedlichen MacBook-Modellen teils über Nacht vollständig, obwohl sich die Apple-Notebooks im Ruhezustand befinden.

Die Ursache für das Fehlverhalten scheint im Zusammenhang mit gekoppelten Bluetooth-Geräten zu finden zu sein. So berichten nur Mac-Besitzer von dem Problem, deren Rechner eine aktive Verbindung zu einem oder mehreren Bluetooth-Geräten aufrecht erhalten. Dieser Umstand scheint zu bewirken, dass der Ruhezustand des Mac durch die Geräteverbindung quasi im Sekundenabstand unterbrochen wird. Dabei ist es wohl unerheblich, ob der betroffene Mac mit einem Intel- oder Apple-Prozessor ausgestattet ist.

Abhilfe lässt sich unter macOS 12.2 aktuell nur schaffen, indem man Bluetooth am Mac vollständig deaktiviert oder die betreffenden Geräte während des Ruhezustands ausschaltet. So berichten Nutzer, dass der rapide Akku-Verbrauch im Ruhezustand Protokollen zufolge durch gekoppelte Eingabegeräte wie Apples Bluetooth-Tastatur oder ein Magic Trackpad verursacht wurde. Deaktiviert man diese Geräte über deren Hardware-Schalter über die Nacht hinweg komplett, wird auch der Akku-schonende Ruhezustand des Mac nicht mehr unterbrochen.

Betroffene Nutzer stehen sowohl in den USA als auch in Deutschland in Kontakt mit Apple. Somit bleibt zu hoffen, dass die Fehlerbehebung nicht allzu lange warten lässt und wir macOS 12.2.1 zeitnah mit entsprechenden Korrekturen nachgeliefert bekommen.

Apple hat macOS 12.2 vergangenen Mittwoch veröffentlicht. Aktuell plant das Unternehmen macOS 12.3 als nächstes größeres Update und hat vor dem Wochenende bereits die ersten Testversionen für Entwickler und freiwillige Beta-Tester freigegeben.