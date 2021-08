Bluesnooze: Keine Bluetooth-Verbindungen mit schlafenden Macs

Wer Bluesnooze installiert und gerne langfristig nutzen möchte, kann sich das Menüleisten-Symbol per Mausklick ausblenden lassen. Um dieses wieder einzublenden müsst ihr allerdings einen Abstecher in das Mac-Terminal unternehmen. Hier sorgt das folgende Kommando dafür, dass Bluesnooze beim nächsten Neustart wieder mit einem Menüleisten-Symbol angezeigt wird:

Aber aufgepasst: Wer die Apple Watch am Handgelenkt trägt macht besser einen Bogen um Bluesnooze, da die Menüleisten-App leider nicht mit der Apple Funktion „ Mac mit der Apple Watch entsperren “ kompatibel ist. Für diese ist der Mac auch im schlafenden Zustand auf ein aktives Bluetooth-Modul angewiesen und zwingt euch so eine Entweder-Oder-Entscheidung zu treffen.

Hier will die quelloffene Menüleisten-App Bluesnooze Abhilfe schaffen und unterbreitet euch folgenden Vorschlag: Schläft der Mac gerade, unterbindet Bluesnooze den Verbindungsaufbau zu erkannter Bluetooth-Zubehör in unmittelbarer Nähe.

Das Problem tritt selten auf, kann betroffene Mac-Anwender aber durchaus nerven: Sind die privaten Bluetooth-Kopfhörer einmal mit dem eigenen Mac im Arbeitszimmer gekoppelt, kann es vorkommen, dass sich dieser im schlafenden Zustand hin und wieder mit diesen verbinden will, was wiederum zu spontanen Abbrüchen bereits bestehender Verbindungen führen kann. Also etwa dann, wenn ihr eure Kopfhörer gerade zusammen mit dem iPhone nutzt.

