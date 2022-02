iPad mit nur einer App: Als MP3-Player in Kinderhand

Jetzt noch in die passende Schutzhülle gesteckt, freuen sich die Kleinen über eine große Auswahl von Hörspielen und Hörbüchern, ohne einen Abstecher ins Netz zuzulassen und ohne mit attraktiven Zeitverschwendern an den Bildschirm zu fesseln.

Der Apple Configurator 2 bringt seit noch gar nicht all zu langer Zeit die Möglichkeit mit, verbundene Geräte so vorzubereiten, dass diese nur ausgewählte Apps zulassen. Voraussetzung dafür ist zwar, dass das angeschlossene Gerät als sogenanntes „Betreutes Gerät“ eingerichtet wird und dafür einmal zurückgesetzt werden muss, dies lässt sich im Apple Configurator 2 aber mit wenigen Mausklicks umsetzen und erweitert die anschließenden Konfigurationsoptionen dramatisch.

Im spezifischen Fall sollte das alte iPad an den Nachwuchs gehen, der auf diesem ausschließlich lokale MP3s in der Musik-App hören können sollte. Weder die Notiz-Anwendung noch ein Browser sollten um die Aufmerksamkeit des jungen Sprössling buhlen, noch sollen volle Home-Bildschirme irritieren.

Wir haben hier gerade im Freundeskreis ausgeholfen und wollen einen Tipp an euch durchreichen, wie sich Altgeräte so vorbereiten lassen, dass diese nur eine App ausführen.

