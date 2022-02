Raspberry Pi installieren: Neuer Pi Imager für Mac und 64-bit für alle

Dabei ist das versteckte Menü gerade für Projekte interessant, an denen der Raspberry Pi ohne Monitor und eingesteckte Tastatur betrieben werden soll. So lässt sich in den Erweiterten Einstellungen festlegen, mit welchem WLAN sich der Raspberry Pi nach dem Erststart verbinden soll. Zudem können entfernte Zugriffsmöglichkeiten wie SSH aktiviert werden. Die erweiterten Optionen lassen sich darüber hinaus zum Festlegen von Nutzername und Kennwort des Hauptnutzers wählen.

Was immer wieder auch vergessen wird: die Desktop-Applikation verfügt über ein verstecktes Tastenkürzel zum Einblenden des fortgeschrittenen Modus, der ansonsten nirgendwo in dem nur 20 Megabyte kleinen Download exponiert wird. Nur Anwender die beim Blick auf den Startbildschirm des Pi Imager die Tastenkombination Shift+Command+X drücken, erhalten Zugriff.

