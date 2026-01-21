FineTune ergänzt macOS um die fehlende Audiosteuerung

Wenn eine Mac-Anwendung gesucht wird, die möglichst umfangreiche Möglichkeiten zur Verwaltung der Audiooptionen bietet, ist in der Regel SoundSource unsere Empfehlung. Die von den Entwicklern Rogue Amoeba veröffentlichte und mittlerweile in Version 6 erhältliche App dürfte die in diesem Bereich beste und bekannteste Lösung sein. Diesen Status lassen sich die Entwickler allerdings bezahlen. Die Standardlizenz von SoundSource kostet 49 Dollar, ein Upgrade von der Vorversion ist zum halben Preis erhältlich.

FineTune als freie Alternative

Mit FineTune bekommt SoundSource nun allerdings ernsthafte Konkurrenz. Der Entwickler Ronit Singh bietet damit eine Anwendung mit vergleichbarem Leistungsumfang kostenlos über GitHub an.

FineTune wurde eben in Version 1.0.0 veröffentlicht. Die Software ermöglicht eine getrennte Lautstärkeregelung für einzelne Anwendungen und für angeschlossene Ausgabegeräte direkt über die Menüleiste, jeweils inklusive einer Stummschaltfunktion. Die genutzten Programme lassen sich damit zudem unterschiedlichen Audioausgängen zuweisen, also beispielsweise Kopfhörern, Lautsprechern oder Monitoren, und bei Bedarf schnell zwischen diesen umschalten.

Leistungsfähiger Equalizer integriert

Für Klangmodifikationen steht ein Zehn-Band-Equalizer mit 20 Voreinstellungen aus fünf Kategorien zur Verfügung. Ergänzend zeigen Echtzeit-VU-Meter die aktuelle Aussteuerung an. Die Lautstärke kann bei Bedarf über den normalen Pegel hinaus bis auf das Doppelte angehoben werden.

FineTune ist dem Entwickler zufolge aus den gleichen Gründen entstanden, aus denen es auch andere Software-Werkzeuge in diesem Bereich gibt. Die hier standardmäßig mit macOS verfügbaren Möglichkeiten sind zu beschränkt. Die App greift auf Apples Core-Audio-Schnittstellen zu, um Audiosignale vor der Ausgabe zu beeinflussen.

Derzeit noch Probleme mit Apples Studio Display

Derzeit gibt es jedoch noch eine erwähnenswerte Einschränkung. Die Software scheint in Verbindung mit dem Apple Studio Display noch Probleme zu haben, was bei der Wiedergabe über die darin integrierten Lautsprecher zu Verzerrungen und Brummtönen führt. Dies sollte mit einem der nächsten Updates für die App behoben werden.