Mac: Itsypad kombiniert Editor und Manager für die Zwischenablage

Nach Itsyhome und Itsytv bietet der Entwickler Nick Ustinov nun eine weitere Mini-App für den Mac an: Itsypad präsentiert sich als Kombination aus einem „Notizzettel“ und einem Manager für die Zwischenablage.

Mit der App richtet sich der Entwickler vor allem an Anwender, die kurze Notizen, Code-Fragmente oder temporäre Inhalte schnell festhalten und wiederverwenden möchten.

Editor mit Tabs und automatischer Speicherung

Kern der Anwendung ist ein integrierter Texteditor, der mehrere Tabs und eine geteilte Ansicht unterstützt. Dadurch lassen sich verschiedene Dokumente parallel öffnen und nebeneinander bearbeiten. Daneben finden sich Standardfunktionen wie Suchen und Ersetzen direkt integriert, und die App sorgt dafür, dass Inhalte und Änderungen fortlaufend automatisch gespeichert werden. Bei einem erneuten Start der Anwendung werden alle Inhalte der vorherigen Session inklusive der Cursor-Position wiederhergestellt. Für mehr Überblick hält der Editor Syntax-Hervorhebungen für mehr als 185 Programmiersprachen bereit und unterstützt deren automatische Erkennung.

Zwischenablagen-Verlauf mit Vorschaufunktion

Der ebenfalls in der App verfügbare Manager für die Zwischenablage zeigt sowohl Texte als auch Bilder an und hält eine integrierte Vorschaufunktion bereit. Alle Einträge lassen sich per Klick erneut in die Zwischenablage kopieren. Der Zugriff auf diesen Programmbereich kann auch über ein separat festgelegtes Tastaturkürzel erfolgen.

iCloud-Sync optional

Ustinov betont, dass sein neues Programm sehr sparsam mit Systemressourcen umgeht. Auf zusätzliche Cloud-Dienste oder die Weiterverwendung eingegebener Daten habe er bewusst verzichtet. Die gespeicherten Informationen werden ausschließlich lokal verarbeitet. Eine Ausnahme bildet iCloud, um eine nahtlose Synchronisierung der im Notizbereich der App eingegebenen Informationen mit allen Computern des Nutzers zu ermöglichen.