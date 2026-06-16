Adobe spendiert seinen Creative-Cloud-Anwendungen neue KI- und Workflow-Funktionen. Unter anderem wird der Leistungsumfang von Lightroom, Premiere Pro, After Effects, Photoshop und Illustrator erweitert. In einem Blog-Eintrag teilt Adobe mit, dass dadurch wiederkehrende Arbeitsschritte vereinfacht und kreative Prozesse beschleunigt werden sollen.

Photoshop entfernt Spiegelungen automatisch

Photoshop erhält mit dem Update eine neue Funktion zum Entfernen von Spiegelungen in Fotos. Reflexionen auf Glasflächen sollen automatisch erkannt und auf einer separaten Ebene bearbeitet werden. Dadurch bleibt die ursprüngliche Aufnahme erhalten und Änderungen könnten nachträglich angepasst werden.

Zudem soll das Entfernen unerwünschter Bildinhalte künftig auch ohne Internetverbindung möglich sein. Adobe integriert dafür ein lokal ausgeführtes KI-Modell in das entsprechende Werkzeug.

Illustrator mit besserer Vektorisierung

In Illustrator verbessert Adobe die Leistung der integrierten Vektorisierungsfunktion. Skizzen oder einfache Vorlagen sollen sich treffsicher in bearbeitbare Vektorgrafiken umwandeln lassen. Dabei kann aus einer Vorlage eine Auswahl von mehreren unterschiedlichen Gestaltungsvarianten erstellt werden.

Lightroom hilft bei der Fotoauswahl

In Lightroom wird die Arbeit mit großen Bildmengen verbessert. Eine neue Funktion zur Vorauswahl von Fotos soll Anwender dabei unterstützen, aus umfangreichen Serien schneller geeignete Aufnahmen zu identifizieren. Dabei werden laut Adobe unter anderem geöffnete Augen und die Schärfe von Gesichtern analysiert. Ähnliche Bilder könnten automatisch gruppiert und die aus Sicht der Software besten Aufnahmen hervorgehoben werden.

Darüber hinaus erweitert Adobe die Möglichkeiten zur Bildbearbeitung. So können einzelne Fotos mithilfe von KI-generierten Bewegungen in kurze Videosequenzen verwandelt werden.

Premiere Pro erhält neue Schnittwerkzeuge

Premiere Pro erhält mehrere neue Funktionen für den Videoschnitt. Dazu gehören neue Übergangseffekte, zusätzliche Möglichkeiten zur Audiosteuerung sowie Werkzeuge für die Verwaltung umfangreicher Projekte.

Neu ist unter anderem eine globale Stummschaltung, mit der sich sämtliche Audiospuren eines Projekts auf Knopfdruck deaktivieren lassen. Auch die Suche nach Markierungen innerhalb geöffneter Projekte wurde ausgebaut. Neue Effekte für Unschärfen, Farbverläufe und Rauschen sollen direkt in der Zeitleiste genutzt werden können.