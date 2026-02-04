Itsytv bringt die Apple-TV-Fernbedienung in die Mac-Menüleiste

Der Entwickler Nick Ustinov hat mit Itsytv eine weitere App im Programm, mit deren Hilfe man Heimgeräte direkt über die Mac-Menüleiste steuern kann. Wir haben ja eben erst die Anwendung Itsyhome von Ustinov vorgestellt, mit der man schnell auf die im Haushalt vorhandenen Apple-Home-Komponenten zugreifen kann. Der Entwickler beschreibt die beiden Apps als perfektes Duo für die Menüleiste.

Bei Itsytv lässt der Name schon erahnen, dass es hier um eine Funktionserweiterung für Apple TV geht. Die Fernbedienungs-App ermöglicht es, die Set-Top-Box von Apple direkt über die Menüleiste zu steuern. Per Klick öffnet sich hier ein frei schwebendes Bedienfeld, auf dem das kreisförmige Steuerfeld sowie die Navigationstasten der Siri-Fernbedienung von Apple nachgebildet sind.

Steuerung per Maus und Tastatur

Im gewohnten Layout stehen somit Funktionen wie Auswahl, Home, Menü oder Wiedergabe und Pause per Mausklick zur Verfügung. Alternativ lässt sich Apple TV mithilfe der App auch vollständig über die Tastatur bedienen. Hierfür sind Pfeiltasten, Eingabetaste, Rückschritt, Escape und Leertaste den entsprechenden Funktionen der Fernbedienung zugeordnet.

Die Anwendung kann sich zudem bei Texteingaben auf dem TV-Bildschirm hilfreich erweisen. Such- oder sonstige Eingabefelder lassen sich einfach mit der Mac-Tastatur ausfüllen. Zusätzlich wird im unteren Bereich der virtuellen Fernbedienung das laufende Programm mit Covergrafik, Titel- und Künstlerangabe, Fortschrittsanzeige sowie grundlegenden Wiedergabesteuerungen angezeigt.

Launchpad für Apps integriert

Über eine Tab-Auswahl im oberen Bereich kann man zwischen der Fernbedienung und einer Übersicht der auf der Set-Top-Box installierten Anwendungen wechseln. Damit lässt sich auch der Wechsel zwischen diesen Anwendungen deutlich beschleunigen.

Itsytv lässt kostenlos auf der GitHub-Seite des Entwicklers laden. Eventuell noch vorhandene Fehler werden bislang rasch beseitigt. Kurz nach der Veröffentlichung liegt die App bereits in Version 1.0.2 vor.