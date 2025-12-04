Neue Möglichkeiten für die Geräteverwaltung
SoundSource 6: Empfehlenswerte Mac-Audiosteuerung runderneuert
Wir nutzen SoundSource seit Jahren, um die Lautstärke von Applikationen unabhängig von der Systemlautstärke des Mac steuern zu können. Mit SoundSource 6 erweitert das Software-Studio Rogue Amoeba die Audiosteuerung nun um zahlreiche Funktionen, die bisher oft über mehrere Systemeinstellungen verteilt waren.
Das Update fasst zentrale Werkzeuge in einer neuen Geräteverwaltung zusammen. Nutzer können dort Lautstärkegrenzen setzen, Eingänge und Ausgänge anpassen oder Geräte umbenennen.
Auch die Sortierung von bevorzugten Audiogeräten ist neu. Wenn ein Gerät getrennt wird, wählt SoundSource automatisch die gewünschte Alternative. Zudem lassen sich störende Geräte vollständig ausblenden. Bluetooth-Nutzer profitieren von der Möglichkeit, Kopfhörer in einen reinen Wiedergabemodus zu versetzen, was die Klangqualität verbessert.
Mehr Kontrolle über einzelne Apps
Die Software kann nun einzelne Anwendungen gezielt auf AirPlay-Empfänger oder andere Geräte umleiten. Gleichzeitig bleibt die übrige Systemausgabe lokal, was paralleles Arbeiten erleichtert. Neu ist außerdem die Option, Audiogeräte zu Gruppen zusammenzufassen. So lässt sich ein Signal gleichzeitig an mehrere Ausgänge senden. Ein zusätzlicher Indikator zeigt kurzzeitig an, welche App zuletzt ein Geräusch erzeugt hat.
Für die Klangbearbeitung stehen neue Effekte bereit, etwa ein Werkzeug zur getrennten Anpassung der linken und rechten Kanäle oder eine erweiterte Version des bekannten Zehn-Band-Equalizers. Der Kopfhörer-Equalizer kann erstmals einzelnen Programmen zugewiesen werden.
Vereinfachte Profile und Shortcuts
SoundSource 6 führt sogenannte Quick Configs ein. Dabei lassen sich komplette Audioprofile speichern, die bei einem Gerätewechsel oder an verschiedenen Arbeitsorten per Klick geladen werden.
Überarbeitete Shortcuts ermöglichen nun Anpassungen für Lautstärke, Stummschaltung und Effekte direkt über die Tastatur. Für Podcaster gibt es eine frei belegbare Taste zum schnellen Stummschalten des Mikrofons. Die Oberfläche selbst lässt sich stärker anpassen. Dazu gehören neue Akzentfarben, alternative Symbole für die Menüleiste und die Möglichkeit, einzelnen Anwendungen eigene Symbole zuzuweisen.
Eine SoundSource-Lizenz kostet 49 US-Dollar. Nutzer früherer Versionen können für 25 US-Dollar auf SoundSource 6 wechseln. Wer die Anwendung vor dem Kauf ausprobieren möchte, kann eine kostenlose Testversion laden. Alle Änderungen zum Vorgänger wurden hier notiert.
Kann man damit den Sound auf dem Mac(Book) halten, wenn man über HDMI zum Beispiel einen Fernseher anschließt?
Bzw kann man damit die Lautstärkesteuerung auf dem Mac halten in dem Szenario?
Musst du mit der Trail ausprobieren sollte aber eigentlich funktionieren
selbst ausprobieren hilft ;-)
Super App, ich bin aber gerade etwas angep*** nach einem Hinweis auf ein update auf 5.XX wurde mir ungefragt die 6er Version untergejubelt und plötzlich bin ich im Trial Mode, finde ich garnicht witzig so ein Verhalten…..
Bei mir hat’s das nicht gemacht. Den Hinweis schonn, aber kein Update.
Hol dir die 5er Version einfach wieder von hier: https://rogueamoeba.com/legacy/
Du meinst den Hinweis, wo stand, dass das ein Paid Upgrade ist? Falls Du ein Time-Maschine Backup hast, kannst Dus ja vermutlich von da zurückspielen. Oder Du investierst die 25 EUR zzgl. MwSt. für Upgrade.
genau der Hinweiss stand da definitiv nicht! Das war klar als 5.xx update gekennzeichnet, wie auch immer ich hab das Upgrade gemacht , ich finde die App sehr gut und brauche sie auch aber das vorgehen fand ich halt grenzwertig….
Weiß jemand inwiefern der „reine Wiedergabemodus“ die Soundqualität konkret verbessert?
Probiere gerade verschiedene InEars und High-Res-Audio aus und da kommt diese Aussage wie gelegen?
Bin selber Musiker, daher dürfen gerne qualifizierte/tiefgehende Antworten kommen.
Danke euch für den Austausch.
Das mit dem Wiedergabemodus sagt mir nichts. Aber als Musiker musst aufpassen, denn Soundsource hat leider immer noch eine deutliche Latenz, ein Instrument mit Soundsource nutzen, kannst du vergessen. Ich bemängele seit Jahren die Latenzprobleme sowohl bei Soundsource, als auch bei Audio Hijack und Loopback (je nach Setup), aber es tut sich hier leider nichts zur Verbesserung. Dass es mit sehr geringer Latenz auch gehen kann zeigt zB Sessions, ein Plugin Host. Daran sollte sich Rogue Amoeba messen lassen, aber es kamen immer nur Ausflüchte und nichts handfestes. Und mit Latenzen die zu groß sind, kannst du es leider voll vergessen. Sehr schade, denn damit würden sich speziell für Soundsource ganz neue Möglichkeiten ergeben, zB Frqz. Anpassungen von Headphones und Monitor Speakern. Wegen Latenz geht es eben nicht für’s Instrumente nutzen, schade.
Ok. Danke für die Info.
Hatte ich bisher nicht vor, aber für mein Bruder ist die Info evtl. wichtig.
Mir ging es um Musik hören, Videos schauen in (sehr) guter Qualität.
funktioniert überhaupt nicht mit meinem Ausgabequellen. Also del…