SoundSource 6: Empfehlenswerte Mac-Audiosteuerung runderneuert

Wir nutzen SoundSource seit Jahren, um die Lautstärke von Applikationen unabhängig von der Systemlautstärke des Mac steuern zu können. Mit SoundSource 6 erweitert das Software-Studio Rogue Amoeba die Audiosteuerung nun um zahlreiche Funktionen, die bisher oft über mehrere Systemeinstellungen verteilt waren.

Das Update fasst zentrale Werkzeuge in einer neuen Geräteverwaltung zusammen. Nutzer können dort Lautstärkegrenzen setzen, Eingänge und Ausgänge anpassen oder Geräte umbenennen.

Auch die Sortierung von bevorzugten Audiogeräten ist neu. Wenn ein Gerät getrennt wird, wählt SoundSource automatisch die gewünschte Alternative. Zudem lassen sich störende Geräte vollständig ausblenden. Bluetooth-Nutzer profitieren von der Möglichkeit, Kopfhörer in einen reinen Wiedergabemodus zu versetzen, was die Klangqualität verbessert.

Mehr Kontrolle über einzelne Apps

Die Software kann nun einzelne Anwendungen gezielt auf AirPlay-Empfänger oder andere Geräte umleiten. Gleichzeitig bleibt die übrige Systemausgabe lokal, was paralleles Arbeiten erleichtert. Neu ist außerdem die Option, Audiogeräte zu Gruppen zusammenzufassen. So lässt sich ein Signal gleichzeitig an mehrere Ausgänge senden. Ein zusätzlicher Indikator zeigt kurzzeitig an, welche App zuletzt ein Geräusch erzeugt hat.

Für die Klangbearbeitung stehen neue Effekte bereit, etwa ein Werkzeug zur getrennten Anpassung der linken und rechten Kanäle oder eine erweiterte Version des bekannten Zehn-Band-Equalizers. Der Kopfhörer-Equalizer kann erstmals einzelnen Programmen zugewiesen werden.

Vereinfachte Profile und Shortcuts

SoundSource 6 führt sogenannte Quick Configs ein. Dabei lassen sich komplette Audioprofile speichern, die bei einem Gerätewechsel oder an verschiedenen Arbeitsorten per Klick geladen werden.



Überarbeitete Shortcuts ermöglichen nun Anpassungen für Lautstärke, Stummschaltung und Effekte direkt über die Tastatur. Für Podcaster gibt es eine frei belegbare Taste zum schnellen Stummschalten des Mikrofons. Die Oberfläche selbst lässt sich stärker anpassen. Dazu gehören neue Akzentfarben, alternative Symbole für die Menüleiste und die Möglichkeit, einzelnen Anwendungen eigene Symbole zuzuweisen.

Eine SoundSource-Lizenz kostet 49 US-Dollar. Nutzer früherer Versionen können für 25 US-Dollar auf SoundSource 6 wechseln. Wer die Anwendung vor dem Kauf ausprobieren möchte, kann eine kostenlose Testversion laden. Alle Änderungen zum Vorgänger wurden hier notiert.