Wow Filme & Serien wieder für 2,98 Euro pro Monat

Auch wenn der Sky-Ableger Wow seit dem Start von HBO Max ein paar Abstriche machen musste: Ein paar Perlen finden sich durchaus im Angebot des Videodienstes und zum aktuellen Aktionspreis setzt man nicht viel aufs Spiel. Wow Filme & Serien gibt es aktuell wieder für 2,98 Euro im Monat, wenn man sich auf ein ganzes Jahr festlegt.

Insgesamt sind das 35,76 Euro für ein Jahr Zugriff auf das Angebot des Videodienstes. Verglichen mit konkurrierenden Angeboten ist das extrem günstig. Einen Haken gibt es allerdings. Standardmäßig bekommt man hier lediglich Standard-HD und kann auch nicht von mehreren Geräten parallel streamen. Zudem muss man sich hier auf Werbeunterbrechungen vor und während der Filme einstellen.

„Premium“-Option kostet extra

Davon könnte man sich mit einem Upgrade auf Wow Premium freikaufen. Damit bekommt man neben Werbefreiheit auch Full HD, Dolby Digital 5.1 Surround Sound und zwei Streams gleichzeitig. Die 6 Euro pro Monat machen das Paket aus unserer Sicht aber auch unverhältnismäßig teurer.

Von den Inhalten her präsentiert sich Wow Filme & Serien auf jeden Fall abwechslungsreich und über weite Strecken hochwertig. So läuft dort nächste Woche die dritte Staffel „House of the Dragon“ an. An weiteren populären Serien findet sich dort „Ghosts“, „Euphoria“ oder „The Rookie“, während der Filmbereich Titel wie „Wicked 2“, „Dracula – Die Auferstehung“ oder „Bugonia“ listet.

Auf iOS-Geräten, Set-Top-Boxen und Smart TVs

Zugriff auf die Inhalte von Wow Filme & Serien hat man über die zugehörige iOS-App, den Webbrowser oder eine der für zahlreiche Endgeräte verfügbaren Apps. Unter anderem lässt sich Wow direkt auf Apple TV, Fire TV, verschiedenen smarten Fernsehern oder Spielekonsolen installieren.

Achtet nur darauf, dass sich das Abo nach Ablauf der zwölf vergünstigten Monate automatisch zum regulären Preis von 9,98 Euro fortsetzt. Falls ihr das je vergessen solltet, könnt ihr dann aber auch noch auf Monatsbasis kündigen.