Das Apple-Jahr 2024 im Rückblick

Wir blicken nicht nur auf ein weiteres Jahr mit Apple zurück, sondern haben inzwischen 23 Jahre ifun.de hinter uns. Eine verdammt lange Zeit, über die hinweg uns vor allem der stetige Zuspruch durch unsere Community immer wieder aufs Neue inspiriert hat.

Auch diesmal wollen wir den letzten Tag des Jahres dazu nutzen, auf die wichtigsten Apple-Themen der vergangenen zwölf Monate zurückzublicken. Den sprichwörtlichen „Blick durch die Apple-Brille“ kann man diesmal wörtlich nehmen, denn damit ging es 2024 direkt los.

Das Jahr beginnt mit der Apple Vision Pro

Vorgestellt wurde die Apple Vision Pro ja bereits im Sommer 2023, aber am 8. Januar hat sich Apple dann detailliert zur Verfügbarkeit der Mixed-Reality-Brille geäußert. Vorbestellungen waren vom 19. Januar möglich und der Verkaufsstart in den USA wurde für den 2. Februar angekündigt. In Deutschland mussten wir noch ein Weilchen länger warten.

Am 25. Januar hat Apple für Kunden innerhalb der Europäischen Union weitreichende Anpassungen für iOS, Safari und den App Store angekündigt, um die Vorgaben des Gesetzes über digitale Märkte zu erfüllen. Teilweise profitieren davon aber auch alle Apple-Nutzer weltweit, so wurde der App Store in diesem Zug allgemein für Spiele-Streaming-Apps und Emulatoren geöffnet.

Anfang Februar konnten in den USA dann die ersten Apple-Kunden die dort zu Preisen ab 3.999 Dollar erhältliche Vision Pro erwerben. Den Verkaufsstart hat Apple mit der Ankündigung von mehr als 600 neuen, speziell für die Brille entwickelten Apps und eigens darauf zugeschnittenen Apple-Arcade-Spielen begleitet.

Hardware-Start mit dem MacBook Air

Aus Hardware-Sicht ist das Apple-Jahr 2024 für europäische Apple-Nutzer erst im März gestartet. Gleich zu Monatsbeginn hat Apple neue Modelle des MacBook Air mit 13 und 15 Zoll Bildschirmgröße vorgestellt, die mit dem zu diesem Zeitpunkt noch aktuellen M3-Prozessor ausgestattet waren.

Ansonsten war es 2024 in Europa weiterhin ungemütlich für Apple. Im April hat die EU-Kommission beschlossen, dass Apple auch sein iPad-Betriebssystem öffnen und alternative Vertriebswege für Apps ermöglichen muss. Auf dem iPhone ging im gleichen Monat mit dem AltStore der erste alternative App-Store an den Start.

iPad-Upgrades im Mai

Weitere Geräte-Neuheiten haben wir dann am 7. Mai zu sehen bekommen. Apple ging hier den ungewöhnlichen Weg, mit dem M4 seinen bislang schnellsten Prozessor vorzustellen, diesen zunächst aber nicht in einem Computer, sondern ausschließlich im neuen iPad Pro zu verkaufen.

Darüber hinaus wurde das iPad Air in einer neuen Version mit einem M2-Prozessor ausgestattet und jetzt wahlweise mit 11 oder 13 Zoll Bildschirmgröße vorgestellt. Im Beiprogramm kam mit dem Apple Pencil Pro dann noch ein weiterer Zeichenstift von Apple auf den Markt.

WWDC und Vision-Pro-Start in Deutschland

Im Monat Juni steht bei Apple traditionell die Entwicklerkonferenz WWDC im Fokus, in deren Rahmen wir in diesem Jahr einen ersten Blick auf macOS Sequoia und iOS 18 werfen konnten. Darüber hinaus war hier in diesem Jahr natürlich insbesondere die Ankündigung von Apples KI-Plänen mit Namen „Apple Intelligence“ interessant. Die verzögerte Markteinführung bei uns begründet Apple mit „regulatorischen Unsicherheiten“ im Zusammenhang mit den europäischen Gesetzen.

Deutsche Apple-Nutzer durften sich zudem über die im Rahmen der WWDC erfolgte Ankündigung des Verkaufsstarts für die Apple Vision Pro in weiteren Ländern freuen. Am 12. Juli kam die Apple-Brille dann auch hierzulande in die Geschäfte.

iPhones und Macs zum Jahresabschluss

Aus der Sommerpause kam Apple dann im September fristgerecht mit neuer Hardware zurück. Neben dem iPhone 16 Pro und dem iPhone 16 Pro Max wurden das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus sowie die Apple Watch Series 10 und neue AirPods präsentiert.

Mitte Oktober ging es dann mit einer überarbeiteten Version des iPad mini weiter, bevor zum Monatsende ein neuer Mac mini im kompakten Gehäuse und ein neues MacBook Pro gemeinsam mit den Apple-Prozessoren vom Typ M4 Pro und M4 Max vorgestellt wurden.

Was bringt uns 2025?

Auch im kommenden Jahr werden wir nicht allzu lange warten müssen, bis Apple mit den ersten Produktvorstellungen zur Stelle ist. Ganz oben auf der Erwartungsliste steht hier eine neue Version des iPhone SE. Apple hat den Verkauf des noch mit einem Lightning-Anschluss ausgestatteten alten Modells hierzulande ja bereits eingestellt, um die europäischen Vorgaben zu erfüllen.

Zudem wird insbesondere auch erwartet, dass Apple neue Hardware in seinem Home-Segment präsentiert. Allem voran ist hier ein HomePod mit Bildschirm im Gespräch, der zugleich auch als Smarthome-Zentrale fungiert. Wir werden sehen.

Zunächst wünschen wir euch allen aber einen guten Rutsch und nur das Allerbeste für das kommende Jahr 2025!